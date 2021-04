Nie każdy musi samodzielnie składać rocznego PIT-a

Koniec kwietnia już blisko. Gro podatników dopiero w tych ostatnich dniach tego miesiąca przypomina sobie, że najwyższy czas rozliczyć się z dochodów za rok 2020. Spora część z nich z zadaniem tym nie potrafi sobie przy tym poradzić samodzielnie i gorączkowo szuka pomocy u specjalistów. Okazuje się jednak, że w dużej mierze niepotrzebnie.

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, pracowałeś tylko na etacie bądź umowie zleceniu, miałeś rentę, emeryturę (a więc uzyskiwałeś jedynie dochody za pośrednictwem płatników) i nie korzystasz z ulg i odliczeń podatkowych, fiskus rozliczy PIT-a za Ciebie poprze usługę Twój e-PIT

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Twój e-PIT rozliczy PIT za Ciebie Dzięki Twój e-PIT spora część społeczeństwa nie musi martwić się sporządzeniem zeznania podatkowego za 2020 rok. Jeżeli bowiem dany podatnik uzyskiwał przychody jedynie za pośrednictwem płatnika (z pracy, umów cywilnoprawnych, emerytur, rent itp.), nie korzysta z ulg i preferencji podatkowych, rocznego PIT-a rozliczy za niego fiskus.

przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów), tutaj aby z usługi skorzystać, należy przygotować: PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.

kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),

kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.

Ważne. Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero), taki sposób logowania nie jest możliwy przez aplikację mObywatel



Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19 czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE oraz z odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych – dane te musi podać sam w udostępnionym zeznaniu podatkowym.



W PIT-38 znajdują się dane z informacji od płatników i wskazana jest strata za rok ubiegły. Podatnik może dopisać straty z lat wcześniejszych.



W PIT-28 podatnik otrzyma informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego. Samodzielnie trzeba tutaj uzupełnić dane o o przychodach z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz przychodach ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.



W PIT-36 znajdują się informacje od płatników, kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego. Podatnik może uzupełnić zeznanie o przychody z najmu, dzierżawy, czy np. przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, przychody ze sprzedaży oraz przychody z działalności nierejestrowanej.



Ważne! Twój e-PIT nie obejmuje rozliczeń podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.



takiego PIT-a zatwierdzić, co jest równoważne z jego złożeniem,

złożyć w inny sposób (papierowo bądź elektronicznie), wówczas to zeznanie złożone osobiście przez zainteresowanego będzie obowiązujące

nie robić nic – wówczas zeznanie przygotowane przez fiskusa w usłudze Twój e-PIT zatwierdzi się 30 kwietnia 2021 r. i zostanie uznane za złożone.

Przy braku aktywności podatnika, przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia.

Piątek 30 kwietnia 2021 r. godzina 24.00 – w tym terminie osoby fizyczne muszą rozliczyć się z fiskusem z dochodów uzyskanych w roku 2020. Spora część podatników o tej powinności „przypomniała” sobie dopiero teraz. Dla zwykłego Kowalskiego zaś wypełnienie PIT-a i obliczenie podatku to zadanie trudne i szuka on pomocy u specjalistów, którzy często już nie przyjmują PIT-ów do rozliczeń z uwagi na krótki czas oraz obłożenie pracą.Podatnicy zapominają jednak, że „zwykłego” PIT-a z pracy, przy braku ulg czy preferencji podatkowych w zasadzie rozliczać nie trzeba. Fiskus posiada bowiem wszelkie niezbędne informacje o takich dochodach i rozliczenie przygotował za samego zainteresowanego dzięki usłudze Twój e-PIT.Jak wskazuje resort finansów, Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe takiej osoby jest automatycznie uzupełniane o dane zgromadzone przez administrację skarbową.Do usługi można dostać się za pośrednictwem narzędzia (zmiana wprowadzona w bieżącym roku), do którego można zalogować się na 3 sposoby:Co znajdziemy w usłudze Twój e-PIT? Będzie tam wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie informacji zgromadzonych przez fiskusa a pochodzących z PIT-ów z lat ubiegłych oraz informacji przesłanych przez płatników.Co się dzieje z tak przygotowanym przez fiskusa zeznaniem podatkowym? Wszystko zależy od zachowania samego podatnika. Ten może bowiem:Jak zatem widać z powyższego, obecnie nie powinna wystąpić sytuacja, w której uzyskujący jedynie dochody za pośrednictwem płatników, nie będą rozliczeni z podatku dochodowego z rok 2020 (chyba że w ramach usługi Twój e-PIT odrzucą przygotowane zeznanie i nie złożą go samodzielnie – to jednak będą naprawdę wyjątkowe przypadki).Oczywiście tak zatwierdzone zeznanie podatkowe można korygować na takich samych zasadach jak PIT-a złożonego tradycyjnie.