Terminy rozliczeń PIT za 2019 r.

Zaczął się rok 2020 czyli czas rozliczeń podatkowych za rok 2019. Obecnie jednak to co do zasady nie Kowalski, a fiskus dokona wypełnienia stosownych formularzy - wzorem roku ubiegłego. Sam zainteresowany może wyliczenia fiskusa sprawdzić, zmienić, odrzucić bądź zatwierdzić. Może też złożyć samodzielnie rozliczenie podatkowe. Ile ma na to czasu?

Pierwsze PIT-y od 15 lutego

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Roczne PIT dopiero od połowy lutego 2020 15 luty - dopiero od tego dnia fiskus zacznie przyjmować PITy roczne (wyjątkiem są kartowicze). Formularz można oczywiście złożyć wcześniej, ale i tak zostanie on przyjęta na 15 lutego. Od tego dnia będzie zatem liczony termin do dokonania nadpłaty. Nadto przedsiębiorcy nie unikną (poprzez wcześniejsze złożenie PIT-a) wpłaty zaliczki za grudzień/IV kwartał 2019 r.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Formy zryczałtowane mają swoje zasady

Ostatnia zaliczka na podatek bez spisu z natury

Niestety, w odróżnieniu od lat ubiegłych (tj. przed 2019) obecnie szybkie złożenie PIT-a nie pozwoli na szybkie rozliczenie podatku i uzyskanie nadpłaty podatku wynikającej z zeznania rocznego (co często występowało przy rozliczaniu dochodów z pracy wraz z dostępnymi ulgami podatkowymi ). Teoretycznie, bowiem zeznania podatkowe można już składać, a jak wiadomo – termin zwrotu nadpłaty uzależniony jest od daty złożenia deklaracji. Praktycznie jednak do połowy lutego nic to nie da.Po raz pierwszy w PIT-ach za 2018 rok (czyli rok temu) zostały zmodernizowane zasady składania rozliczeń podatkowych . Fiskus uznał bowiem, że odciąży podatników i przejmie na siebie podstawowy ciężar sporządzania rocznych PIT-ów, skoro i tak gromadzi większość informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia rozliczeń rocznych.Aby jednak takie wypełnienie zeznań podatkowych było możliwe, musi powyższe informacje posiadać, a te otrzymuje od płatników. Dlatego w roku ubiegłym został płatnikom skrócony czas na złożenie informacji o wysokości wynagrodzeń podatników, należnych składkach czy zaliczkach na podatek, które przekazują oni skarbówce. Chodzi tutaj m.in. o informacje PIT-11 czy PIT-8C. Te trzeba wysłać do urzędu (obowiązkowo drogą elektroniczną) do końca stycznia następnego roku podatkowego. Wcześniej, papierowe formularze pracownicy urzędów skarbowych potrafili „wklepywać do systemu” nawet do III kwartału. Wypełnienie PIT za podatnika przez skarbówkę w terminie nie było zatem możliwe.Wszystko się zmieniło, gdy fiskus przeszedł na (przymusowe) przekazywanie danych przez płatników drogą elektroniczną. Wystarczy już bowiem tylko odpowiedni algorytm, który przeniesie dane m.in. z PIT-11 do rozliczenia podatkowego, czy dokona odliczeń od dochodu bądź podatku, o których informacje zaczerpnie z poprzednich lat.Na to jednak też potrzeba trochę czasu. Dlatego PIT przygotowany przez skarbówkę jest dostępny dopiero od połowy lutego. I dopiero od tego dnia w zasadzie można składać PIT-y samodzielnie. Gdy zrobimy to wcześniej to wprawdzie urzędnicy przyjmą formularze, ale i tak jako złożone na dzień 15 lutego.Termin ten obejmuje zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 i dopiero od niego będzie liczony termin zwrotu podatku (nawet gdyby udało nam się złożyć PIT-a już 2 stycznia. Nadto resort finansów nie przygotował jeszcze ani nie udostępnił wzorów zeznań podatkowych za rok 2019. Technicznie zatem formularza takiego nie da się wypełnić (bo fizycznie go nie ma).Nieco inaczej jest w przypadku ryczałtowców. Przypomnijmy, że wcześniej PIT-28 składało się do końca stycznia następnego roku podatkowego. Obecnie jest to natomiast okres od 15 dnia lutego do ostatniego dnia tego miesiąca. Gdy ostatni dzień lutego przypada w dzień wolny od pracy (tak jak ma to miejsce w tym roku), termin złożenia PIT-a przesuwa się na najbliższy kolejny dzień roboczy (czyli w przypadku PIT-28 za rok 2019 ostateczny termin złożenia przypada 2 marca 2020 r.).Kartowicze natomiast na złożenie deklaracji o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, mają czas do końca stycznia następnego roku podatkowego.Zmiany w terminach składania rocznych PIT od tego roku odczują najbardziej przedsiębiorcy, którzy do tej pory rozliczali się szybciej, aby zaoszczędzić na wpłatach zaliczek na podatek, gdy danina wynikająca z rocznej deklaracji była niższa aniżeli obliczona zaliczka (dzięki np. preferencyjnemu opodatkowaniu z małżonkiem/dzieckiem czy skorzystaniu z ulg podatkowych). Rok ubiegły był bowiem przejściowym, który pozwalał im składać zeznania podatkowe na starych zasadach (a więc od początku stycznia). Obecnie również ich PIT-y będą przyjmowane od 15 lutego. A to oznacza, że nie będzie już możliwe skuteczne złożenie PIT-a przed upływem terminu do uregulowania zaliczki na podatek za grudzień/IV kwartał 2019 r.