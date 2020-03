Termin złożenia CIT-8 za 2019 rok przedłużony

Zgodnie z zapowiedziami podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych został przedłużony termin złożenia zeznań podatkowych za rok 2019 r. oraz wpłatę wychodzącego z nich podatku. Termin jest różny w zależności od tego, z jaką jednostką mamy do czynienia.

Dla zdecydowanej większości podmiotów: 31 maja 2020 r.

złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., wpłaty podatku należnego wykazanego w takim zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

Ważne

Projekt rozporządzenia zakładał, że termin złożenia CIT zostanie przedłużony tym podmiotom, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Docelowo ustawodawca wskazał, że rok podatkowy ma się zakończyć w okresie od 1 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.

Nie do końca marca, a do końca maja 2020 r. podatnicy CIT będą musieli złożyć CIT-8 za 2019 r. oraz zapłacić wynikający z niego podatek. Podatnicy zwolnieni od podatku, bądź których przychody zwolnione od podatku na podstawie ustawy o wolontariacie przekraczają 80%, będą natomiast mieć czas na rozliczenie do końca lipca 2020 r.

Dla podatników zwolnionych czas do końca lipca 2020 r.

złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., wpłaty podatku należnego wykazanego w takim zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2020 r. poz. 542 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:Powyższy termin nie dotyczy jednak podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop oraz podmiotów, u których przychody z działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowią co najmniej 80% ogółu rocznych przychodów. W ich przypadku termin do:- został wydłużony do dnia 31 lipca 2020 r.