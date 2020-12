Terminy rozliczeń PIT za 2020 r.

W pierwszej połowie 2021 r. podatnicy będą musieli rozliczyć się z dochodów uzyskanych w roku 2020. Z PIT-em nie należy się jednak spieszyć. Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie je można składać dopiero od połowy lutego.

Terminy podatkowe w zakresie składanych zeznań podatkowych za rok 2020 zaczną biec od 15 lutego 2021 r. PIT-a wcześniej wprawdzie będzie można złożyć, ale skutki podatkowe będzie on wywierał tak, jakby został złożony dopiero 15 lutego.

Za wygodę trzeba płacić

Czy PIT-a za 2020 rok będzie można złożyć już 2 stycznia 2021 r.? Teoretycznie tak, ale praktycznie wywoła on takie same skutki jak PIT złożony dopiero 15 lutego. Od tego dnia bowiem oficjalnie fiskus zacznie przyjmować rozliczenia podatkowe oraz liczyć związane z tym terminy.

PIT-y od połowy lutego

Ostatnia zaliczka na podatek bez spisu z natury

Z PIT-a wychodzi duży zwrot podatku ? Nie chcesz płacić z firmy zaliczki na podatek za grudzień i chciałbyś szybciej rozliczyć się z fiskusem bo w zeznaniu rocznym i tak wychodzi już nadpłata? Liczysz na szybki zwrot podatku, bo pieniądze mają już przeznaczenie? Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku szybsze rozliczenie PIT-a nie będzie możliwe. Fiskus potrzebuje bowiem czas, aby zebrać niezbędne informacje do przygotowania rozliczeń podatkowych, a zeznania podatkowe złożone wcześniej przez samych zainteresowanych będą musiały poczekać.Obecnie większość przysłowiowych Kowalskich nie musi już samodzielnie składać rozliczeń podatkowych. Te przygotowuje za nich fiskus, a mówiąc dokładniej opracowane oprogramowanie, które na podstawie przesyłanych do ministerialnych baz danych informacji płatników oraz wcześniejszych rozliczeń samych zainteresowanych sporządzi roczne zeznania podatkowe.Powyższa usługa nazywa się Twój e-PIT i z powodzeniem „rozliczała” podatników już za rok 2019. Aby jednak dostępne narzędzia informatyczne prawidłowo takie zeznanie sporządziły, muszą posiadać odpowiednie dane. Jak zostało to już wyżej wskazane, te dostarczają płatnicy, czyli m.in. zakłady pracy, organy rentowe czy emerytalne, a także inne podmioty, które z różnych względów były zobowiązane do poboru podatku z wynagrodzenia samego zainteresowanego czy też zwolnione z takiego obowiązku, ale musza o wysokości przychodów powiadomić na odpowiednich formularzach fiskusa.Dane te potrzebne są w komplecie oraz w bardzo krótkim czasie, a pochodzą głównie z formularzy PIT-11. Dlatego też pierwotny termin ich składania przypadający na koniec lutego następnego roku został najpierw skrócony do końca stycznia dla składających formularze papierowe, a potem dla wszystkich jak też wprowadzono wymóg przesyłania tych informacji (jak też innych, np. PIT-8C) jedynie w formie elektronicznej. I o ile w firmach z powyższym nie ma większego problemu, bo PIT-y pracownicze można podpisać danymi autoryzującymi bądź podpisem elektronicznym, który przedsiębiorca na ogół posiada bądź posiada go rozliczające jego firmę biuro rachunkowe, tak w przypadku małych organizacji non profit powyższe stało się sporą trudnością.Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.Powyższe dotyczy zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, czy PIT-39.Wzorem roku ubiegłego od 15 lutego zapewne zostanie uruchomiona również usługa Twój e-PIT, czyli wstępnie przygotowane przez fiskusa zeznanie podatkowe, które podatnicy mogą następnie zatwierdzić, zmodyfikować, czy pozostawić bez zmian. Jeżeli do końca kwietnia nie podejmą żadnych działań, tak przygotowane zeznanie zatwierdzi się samo i złoży ostatniego dnia ustawowego terminu. Złożenie w terminie samodzielnie PIT-a będzie skutkować anulowaniem tego przygotowanego przez fiskusa.A jak jest w przypadku ryczałtowców (PIT-28)? Ci są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Tacy podatnicy zatem na rozliczenie się będą mieć niespełna pół miesiąca.Kartowicze natomiast na złożenie deklaracji o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, mają czas do końca stycznia następnego roku podatkowego (ale to informacja a nie zeznanie roczne).Czy PIT-a można złożyć wcześniej? Oczywiście. Niestety nawet gdy zrobimy to już 2 stycznia, to i tak wywoła on takie same skutki prawne jak PIT złożony 15 lutego.Zmiany w terminach składania rocznych PIT odczują najbardziej przedsiębiorcy, którzy do tej pory rozliczali się szybciej, aby zaoszczędzić na wpłatach zaliczek na podatek, gdy danina wynikająca z rocznego zeznania podatkowego była niższa aniżeli obliczona zaliczka (w rocznym PIT można bowiem rozliczyć się na warunkach preferencyjnych, czyli z żoną lub dzieckiem, rozliczyć ulgi podatkowe). Jeżeli PIT-a udało się złożyć przed terminem wpłaty zaliczki na podatek, tej już uiszczać nie trzeba było. Niestety obecnie powyższe już nie jest możliwe, bowiem obowiązek zapłaty ostatniej zaliczki na podatek upływa w styczniu, a PIT-a skutecznie złożyć można dopiero od połowy lutego.