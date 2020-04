Rynkowa wartość początkowa mieszkania

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika ma charakter wyjątku od ogólnej zasady ustalania tej wartości na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego. Wyjątek ten może być stosowany jedynie, gdy ustawa to przewiduje - podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.04.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.161.2020.1.AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. taa22 - Fotolia.com Przy prywatnym najmie mieszkanie wycenisz rynkowo Wynajmujesz prywatnie mieszkanie i chciałbyś w kosztach związanych z najmem uwzględniać jego amortyzację? W tym celu musisz określić wartość początkową mieszkania. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przy tym przyjęcie jej wartości rynkowej, a nie rzeczywistego wydatku na jego zakup.

W 2006 r. do majątku prywatnego wnioskodawca nabył mieszkanie w budynku mieszkalnym wybudowanym w 1960 r., w którym to mieszkaniu mieszkał od 1997 r. Na przestrzeni lat wnioskodawca przeprowadził szereg remontów tego lokalu, w tym w 2008 r. remont generalny wraz z modernizacją i adaptacją mieszkania.Wszystkie wydatki na remont zainteresowany finansował z własnych pieniędzy, zaś zapłaty za materiały i usługi często przyjmowały formę gotówki. Zainteresowany nie zachował też wszystkich paragonów czy faktur – po upływie gwarancji te nie były mu już potrzebne.Wnioskodawca obecnie mieszkanie wynajmuje prywatnie, a do kosztów podatkowych chciałby zaliczać odpisy amortyzacyjne. Zadał pytanie, czy z uwagi na to, że cena nabycia z 2006 r. ma się nijak do faktycznie poniesionych wydatków na to mieszkanie (jego remont, adaptacja, modernizacja), jest on uprawniony do określenia wartości początkowej w wysokości wartości rynkowej ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów