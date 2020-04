Podatek dochodowy: samochód osobowy w szkole nauce jazdy

Jeżeli firmowe samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a przy tym przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku VAT i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ma on prawo do uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków z tytułu ich używania w wysokości 100% ponoszonych kosztów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.04.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.20.2020.2.AWO

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrzej Tokarski - Fotolia.com Szkoła nauki jazdy rozlicza pełne wydatki na eksploatację samochodu Czynni podatnicy VAT, aby w pełni móc zaliczać do kosztów podatkowych wydatki ponoszone na eksploatację firmowych samochodów osobowych, muszą wykorzystywać je jedynie na potrzeby działalności gospodarczej i zaprowadzić do nich VAT-owską ewidencję przebiegu pojazdu. Ten ostatni obowiązek nie ciąży na podatnikach zwolnionych z VAT, czyli np. szkołach nauki jazdy.

Wnioskodawca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców. Wykorzystywane w tej działalności samochody osobowe należą do jej majątku (stanowią środki trwałe ) i zostały przystosowane do nauki jazdy, tj. wyposażone w dodatkowe pedały, na ich dachu zamontowano tablicę z literą „L" a na drzwiach informacje o ośrodku szkolenia kierowców.Wnioskodawca jest zwolniony z podatku VAT . Nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla powyższych samochodów, które jednakże wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej – czyli do nauki jazdy.Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu eksploatacji tych samochodów do kosztów podatkowych może zaliczać 100% czy 75% ponoszonych wydatków? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: