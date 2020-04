Mikrorachunek podatkowy: regulowanie zobowiązań przy spółce osobowej

Od 2020 r. większość zobowiązań podatkowych należy regulować na swoje indywidualne mikrorachunki podatkowe. Każdy podatnik ma przypisany odrębny taki rachunek. W przypadku spółek osobowych odrębne mikrorachunki ma spółka oraz jej wspólnicy. Jak tutaj regulować zobowiązania podatkowe i jak zachować się w przypadku pomyłek?



Zaliczki na podatek za pracowników zatrudnionych w spółce czy podatek VAT natomiast na mikrorachunek spółki.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 61b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).W ten sposób należy regulować zarówno obecne zobowiązania podatkowe jak i zaległości podatkowe dotyczące wcześniejszych okresów.Resort finansów, udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące stosowania indywidualnego rachunku podatkowego przez spółkę jawną (odpowiedzi znajdują się na stronie www.podatki.gov.pl), wskazał że:Resort wyjaśnił też, jak zachować się w przypadku pomyłek (zarówno gdy sam zainteresowany zorientuje się, że błąd popełnił jak i wówczas, gdy błędu nie wykryje).I tak podatnik, który sam zorientuje się, że popełnił błąd, w celu jego naprawienia winien zgłosić się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Procedura wyjaśniania błędnej wpłaty będzie wyglądała analogicznie jak wcześniej.A co w sytuacji, gdy sam zainteresowany nie zorientuje się, że pieniądze przelał na błędny mikrorachunek? Tutaj resort wyjaśnia, że jeśli nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym, urząd skarbowy wezwie wpłacającego do wyjaśnienia wpłaty.Może się jednak zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika). W takim przypadku podatnik dokonujący błędnej wpłaty otrzyma upomnienie, że zalega z podatkiem. Aby to wyjaśnić, również trzeba będzie udać się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem zapłaty.Nadto w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1603, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasz Słaboszowski zapewnił,