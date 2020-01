Pamiętaj! Płać podatki na mikrorachunek podatkowy

Od nowego roku wpłaty do Urzędu Skarbowego są dokonywane na nowe mikrorachunki podatkowe. Zmiana dotyczy nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także wynajmujących mieszkanie czy też prowadzących tzw. działalność bez rejestracji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com Zaminast trzech kont fiskusa tylko jedno W styczniu zmieniły się zasady regulowania podatków należnych fiskusowi. PIT, CIT i VAT podatnik płaci na swój indywidualny, przypisany jedynie jemu, rachunek bankowy, a nie konto ogólne urzędu. Numer rachunku można bezpłatnie wygenerować na podstawie swojego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL.





Piotr Ciszewski przypomina również, że jeżeli podatnik reguluje wpłaty z tytułu podatków, dla których termin płatności upłynął, wpłaty zaliczane są na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości we wskazanym podatku – na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich pozostałych. Ważną kwestią, która dotyczy przedsiębiorców, jest kolejność księgowania wpłat na mikrorachunek (ściśle określona w art. 62 Ordynacji podatkowej). Jeżeli podatnik reguluje zobowiązanie, dla którego nie minął jeszcze termin płatności, wpłaty zaliczane są na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika lub w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych Piotr Ciszewski przypomina również, że jeżeli podatnik reguluje wpłaty z tytułu podatków, dla których termin płatności upłynął, wpłaty zaliczane są na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości we wskazanym podatku – na poczet zaległości o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich pozostałych.

LK jest liczbę kontrolną,

wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego; wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego; wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

Y=1 w przypadku, gdy numerem identyfikacyjnym jest numer PESEL,

Y=2 w przypadku, gdy numerem identyfikacyjnym jest numer NIP,

kolejne pola to podany numer identyfikacyjny (PESEL lub NIP),

na ostatnich miejscach pojawią się zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Od 1 stycznia 2020 roku zobowiązania za PIT, CIT i VAT należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Wszystkie dotychczasowe numery rachunków podatkowych Urzędów Skarbowych będą obowiązywać jedynie do końca 2019 roku.– wyjaśnia Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w firmie inFakt.Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, mikrorachunek będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat podatków oraz identyfikacji podatników.– wskazuje ekspert inFakt. Zwroty nadpłat oraz podatków, wynikające na przykład z rozliczenia rocznego, będą realizowane na wskazany w urzędzie skarbowym rachunek podatnika lub przekazem pocztowym.Numery mikrorachunków są generowane przez Ministerstwo Finansów i przydzielane każdemu przedsiębiorcy – przedsiębiorca nie musi więc sam niczego w tym zakresie robić. Swój numer mikrorachunku można sprawdzić podając PESEL lub NIP firmy, korzystając z generatora udostępnionego przez .Numer PESEL należy podać, gdy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, ale za to np. prowadzi najem prywatny i płaci PIT z tego tytułu lub prowadzi działalność nierejestrowaną i ma obowiązek rozliczenia zaliczek na PIT. PESEL podają także osoby, które nie są czynnymi podatnikami VAT.Natomiast numerem NIP należy posługiwać się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej , statusu czynnego podatnika VAT lub jeśli jest się podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw – ale takim, którego nie dotyczy ewidencja PESEL. Dodatkowo identyfikatorem NIP dla celów mikrorachunku należy posługiwać się w przypadku statusu płatnika podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne. Dotyczy to np. pracodawców czy zleceniodawców, którzy opłacają składki ZUS i PIT za kogoś innego.Mikrorachunek składa się z 26 znaków w schemacie LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie: