Podział i sprzedaż prywatnego (majątku) gruntu bez podatku

Wydzielenie (podział) działek z nieruchomości gruntowej nie powoduje zmiany ich właściciela. Sprzedaż tak podzielonego gruntu prywatnego nabytego ponad 5 lat temu, nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.05.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.192.2020.1.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Prywatni właściciele nieruchomości mogą nimi w dowolny sposób rozporządzać, w tym dzielić cały grunt na mniejsze jego kawałki, a te następnie sprzedawać. Działanie takie nie zawsze znamiona działalności gospodarczej i w rezultacie od zbycia nie trzeba płacić podatku dochodowego.

W dniu 13 marca 2001 r. wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie nieruchomość gruntową rolną o powierzchni 2,0115 ha.W poprzednich latach grunt ten został podzielony geodezyjnie na 17 działek, z których 8 nadaje się do zagospodarowania przez właściciela (pozostałe działki stanowią tereny zalewowe oraz pozostawione do dyspozycji gminy z przeznaczeniem na drogi dojazdowe). Impulsem do podziału nieruchomości była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy, która to narzuciła wnioskodawczyni wydzielenie z jej nieruchomości działek pod drogi.W 2014 r. wnioskodawczyni postanowiła na jednej z działek wybudować własną nieruchomość mieszkalną. Jest to działka położona najdalej od drogi głównej, w związku z czym została do tej działki doprowadzona sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wykonana została wzdłuż działki przeznaczonej na drogę gminną – publiczną. Zainteresowana otrzymała pozwolenie na budowę własnego budynku mieszkalnego wolnostojącego. Podczas realizacji własnej inwestycji mieszkaniowej zabrakło jej środków finansowych na kontynuowanie budowy. W związku z tym zainteresowana postanowiła sprzedać kilka innych wydzielonych działek. Ich zbycie ma zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe wnioskodawczyni.W 2019 r. zostały sprzedane dwie działki, a kolejne zostaną sprzedane w latach następnych. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy sprzedaż działek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów