Wyłączenie samochodu osobowego z firmy bez podatku VAT?

Nieodpłatne przekazanie (wycofanie ze środków trwałych) na cele osobiste podatnika bądź darowanie osobie z najbliższej rodziny samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej jako środek trwały, będzie dokonywane przez podatnika VAT. Jeżeli jednak przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, takie przekazanie również nie będzie opodatkowane - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.07.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.309.2020.1.JF.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Przekazanie towaru firmowego na potrzeby własne bądź w darowiźnie, na tle podatku VAT jest traktowane tak samo jak jego sprzedaż, ale tylko wówczas, gdy przy jego nabyciu/wytworzeniu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli zatem przykładowo przedsiębiorca zamierza w ten sposób przekazać samochód osobowy, od którego VAT nie mógł odliczyć, to taka czynność będzie poza tym podatkiem

Wnioskodawca od 2015 r. prowadzi działalność gospodarczą , a do VAT zarejestrował się w 2017 r. W 2016 r. nabył samochód osobowy na fakturę VAT, który uznał za środek trwały. Samochód jest wykorzystywany zarówno na potrzeby działalności gospodarczej jak i cele osobiste. Przy nabyciu VAT nie został odliczony z uwagi na to, że wnioskodawca nie był czynnym podatnikiem VAT na moment zakupu. Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca zaliczał głównie bieżące koszty użytkowania (paliwo, serwis), od 2017 r. odliczając od nich także 50% VAT. Wnioskodawca nie dokonał zakupów droższych części składowych, które powodowałyby trwały wzrost wartości samochodu.Wnioskodawca zamierza wycofać samochód z działalności gospodarczej bądź przekazać go w darowiźnie najbliższej rodzinie. Zadał pytanie, czy od takiej czynności będzie musiał odprowadzić VAT od wartości rynkowej samochodu ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów