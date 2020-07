Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach, nawet jeżeli zgodnie z zawartą umową zasądzone pieniądze trafiły na konto pełnomocnika, który następnie, po potrąceniu swojej prowizji, przekazał je mocodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.380.2020.1.RS

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com PIT-11 Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach.

Wnioskodawczyni (radca prawny) reprezentowała w sądzie osobę fizyczną w sprawie o zadośćuczynienie przeciwko P. na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Sąd zasądził zadośćuczynienie wraz z odsetkami za zwłokę , a płatność została w całości przekazana na rachunek bankowy wnioskodawczyni, zgodnie z udzielonym jej upoważnieniem. Po umniejszeniu otrzymanych pieniędzy o wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, resztę kwoty wnioskodawczyni przelała na rachunek bankowy klienta. Wystawiła też paragon fiskalny za swoje usługi.Zasądzone odsetki są opodatkowane podatkiem dochodowym. Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem do P., czy wystawi jej klientowi PIT-11 z tego tytułu. Ten uznał że nie, bo pieniądze przelał na konto kancelarii wnioskodawczyni i to ona powinna wystawić tę informację.Zainteresowana zadała w związku z tym pytanie, czy rzeczywiście to na niej spoczywa obowiązek wystawienia PIT-11 dla klienta? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów