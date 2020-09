Poniosłeś stratę z tytułu umorzenia obligacji? Podatku nie umniejszysz

Umorzonych obligacji nie mozna zaliczyć do kosztów podatkowych

Straciłeś na kupionych wcześniej obligacjach, bo te z uwagi na likwidację ich emitenta zostały umorzone, w tym na skutek działań organów państwa (BFG, KNF)? Mimo, że fizycznie strata ta ma wymiar ekonomiczny, to fiskus nie pozwoli jej uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Nie doszło bowiem do sprzedaży takich obligacji, a przez to nie można ceny ich zakupu zaliczyć do kosztów podatkowych.