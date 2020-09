Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

Co do zasady aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny podatkowo. Czy zawsze tak będzie? Na co trzeba uważać, dokonując takiej transakcji?

Opodatkowanie VAT

Opodatkowanie PCC

Opodatkowanie CIT

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, iż aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skoro tak, to należy sprawdzić, czy zdarzenie takie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych Zgodnie z art. 1 ust. 1lit. K i pkt 2) ustawy o PCC, PCC podlegają umowy spółki oraz ich zmiany. W przypadku umów spółek za ich zmianę uważa się natomiast podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Należy więc zauważyć, że aport przedsiębiorstwa zawsze będzie wiązał się ze zmianą umowy spółki. ZatemJednakże umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej częściWniesienie/aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej jest również co do zasady neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, zatem nie powoduje obowiązku jego zapłacenia.W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT przychodem jest m.in.. Zgodnie jednak z treścią art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się wartości, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego doNależy mieć jednak na uwadze, iż aby aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej był neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, czynność ta musi nastąpić z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.W myśl bowiem art. 12 ust. 14 ustawy o CIT, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania Pojęcie „uzasadnienia ekonomicznego” jest pojęciem niedookreślonym, niewyjaśnionym i nie ma jego legalnej definicji. Żeby działanie było uzasadnione ekonomicznie, nie może być sztuczne, nakierowane wyłącznie na osiągnięcie korzyści podatkowej. Chodzi o to, aby w razie zainteresowania transakcją przez organy podatkowe, móc im wyjaśnić, w jakim celu operacja została przeprowadzona.