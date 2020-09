Faktury korygujące wysyłane z systemu CMR

Podatnicy wystawiający fakturę korygującą in minus często borykają się z problemem potwierdzeń otrzymania dokumentu przez nabywcę. Jeżeli nie są oni w stanie udowodnić, że efektywnie dostarczyli fakturę korygującą in minus, nie mogą obniżyć podstawy do obliczenia podatku VAT.

CRM a faktura korygująca in minus

Wystarczy dowód z programu CRM

CRM usprawnia pracę

SLIM VAT a faktura korygująca

CRM już teraz ułatwi rozliczenie faktur korygujących in minus

Sama procedura bywa niekiedy bardzo czasochłonna. Wymaga bowiem oczekiwania na odpowiedź nabywcy, a następnie weryfikacji otrzymanej dokumentacji. Stosunkowo często tego typu działania wykonywane są ręcznie, a następnie wprowadzane do posiadanych programów księgowych lub CRM.Większość przedsiębiorców chciałaby jednak zautomatyzować dostarczanie dokumentów sprzedaży i skrócić czas potrzebny do modyfikacji wysokości podatku od towarów i usług. Tutaj jednak na przeszkodzie stoi niepewność, czy dokumentacja online i brak tradycyjnego podpisu klienta wystarczy do pomniejszenia podatku od towarów i usług. Jeżeli zebrana dokumentacja nie spełni oczekiwań fiskusa, przedsiębiorca musi liczyć się z sankcją.W tym zakresie pocieszające są interpretacje organów skarbowych, które bardzo przychylnie podchodzą do firm stawiających na nowoczesne rozwiązania IT. CRM już teraz może ułatwić przedsiębiorstwom przekazywanie faktur korygujących Jedna ze spółek działających w branży usług finansowych wystąpiła w powyższej sprawie z prośbą o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Celem firmy była maksymalna automatyzacja procesu dostarczania faktur, w tym także tych korygujących. Przedsiębiorstwo postawiło zatem na elektroniczny system ułatwiający komunikację z klientem za pośrednictwem indywidualnych kont użytkowników. Spółka planowała umieszczać na powyższych kontach nie tylko faktury potwierdzające sprzedaż, ale również korygujące.Powstały jednak wątpliwości, czy zastosowanie powyższych rozwiązań jest wystarczające z punktu widzenia obowiązków opisanych w art. 29a ust. 13 ustawy VAT.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził (interpretacja indywidualna z dnia 17.04.2020 roku, numer 0114-KDIP1-3.4012.107.2020.1.JG), że przedsiębiorca może posiadać potwierdzenie dostarczenia faktury korygującej w dowolnej formie, również elektronicznej. Musi ono jednak jednoznacznie wskazywać, że dotarła ona do adresata, a ten mógł się z nią zapoznać. Klient, który pobiera faktury ze swojego konta w systemie elektronicznym, jest także w stanie pozyskać za jego pośrednictwem dokument korygujący.Oznacza to, że umieszczenie faktury korygującej w tym samym programie, w którym znajdował się dokument korygowany, jest wystarczające i spełnienia ustawowe wymagania. W takiej sytuacji terminem dostarczenia faktury korygującej in minus jest dzień umieszczenia jej na koncie w systemie elektronicznym, co umożliwia natychmiastowe rozliczenie i obniżenie podstawy do obliczenia podatku VAT.Powyższa interpretacja jest bardzo dobrym krokiem w stronę automatyzacji i ułatwieniem dla firm korzystających z programów CRM. Okazuje się bowiem, że fiskus przychylnie podchodzi do wykorzystywania przez przedsiębiorców rozwiązań IT.W rezultacie podatnicy mogą stworzyć własne procedury wewnętrzne, które ułatwią im dostarczanie i rozliczanie faktur korygujących in minus. Dane z systemu CRM stanowić będą potwierdzenie wypełnienia obowiązków w tym zakresie, stąd muszą one umożliwiać weryfikację daty przekazania faktury. To właśnie ta informacja będzie wskazywała dzień, w którym możliwe będzie obniżenie podstawy do obliczenia podatku VAT.Kwestia pozyskania potwierdzenia faktury korygującej jest problematyczna dla większości przedsiębiorców. Problem ten dostrzegło także Ministerstwo Finansów, wskazując ten aspekt jako jeden z elementów zmian prawnych w ramach tzw. SLIM VAT . Regulacje prawne, które planowo mają wejść w życie w 2021 roku, zniosą formalny warunek uzyskiwania potwierdzeń otrzymania faktur korygujących przez nabywców towarów lub usług.W efekcie w przypadku faktur korygujących in minus obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego będzie można dokonać już w okresie wystawienia faktury korygującej. Podatnik musi jednak posiadać dokumenty poświadczające, że firma porozumiała się w sprawie warunków transakcji z nabywcą. W takiej sytuacji również kupujący będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego w zgodzie z uzgodnieniem pomiędzy podatnikami.Planowane zmiany prawne mają na celu ułatwienie przekazywania faktur korygujących za pomocą systemów teleinformatycznych i usprawnienie pracy. Jednak wskazana powyżej interpretacja indywidualna stanowi bardzo ważny krok w stronę bardziej efektywnych rozwiązań, które wiele firm może stosować już teraz. Proces dostarczania dokumentów potwierdzających sprzedaż może być zautomatyzowany i przede wszystkim skrócony do minimum. Co więcej korzystanie z programu CRM na każdym etapie korygowania in minus nie tylko ułatwia pracę, ale także minimalizuje ryzyko błędu.Ewa Szychowska, specjalista ds. finansów i księgowa w FSG Podatki ( )