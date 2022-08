SLIM VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. SLIM VAT 3. Od 2023 roku nie będzie już wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Główne obszary objęte zmianami SLIM VAT 3:

Poprawa płynności finansowej firm poprzez rozszerzenie katalogu należności jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT;

Zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym;

Szerszy zakres zwolnień z VAT;

Uproszczenie w stosowaniu proporcji VAT;

Prostsze fakturowanie poprzez rezygnację z wystawienia tzw. faktury zaliczkowej (w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce sprzedaż);

Usystematyzowanie zasad przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących;

Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), zwanych dalej „wiążącymi informacjami”.

Propozycje zmian przepisów zawarte w trzecim już pakiecie SLIM VAT przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia rozliczania podatku VAT. Są odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty przedsiębiorców. Częściowo regulują wprost zasady, które wynikały dotychczas wyłącznie z linii interpretacyjnej i orzeczniczej. Zapewniają również pełniejszą zgodność krajowych regulacji z prawem UE. Dodatkowo realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości w którym uznał on, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie w stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji – mówi Anna Słomińska-Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowała Konfederacja Lewiatan jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT. Zmiana ta wynika z wyroku TSUE w sprawie C-895/19.