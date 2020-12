Ekwiwalent za media dla pracowników zdalnych bez podatku dochodowego

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca. Powyższe dotyczy zapewnienia także odpowiednich mediów. W rezultacie wypłacany pracownikom pracującym zdalnie ekwiwalent za zwiększone wydatki na zużycie prądu czy internetu, nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.12.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka prowadzi działalności gospodarczą w zakresie centrum usług wsparcia w obszarze finansów, działalności rachunkowo-księgowej, doradztwa w obszarze podatków, wsparcia sprzedaży, zakupów czy logistyki.Z uwagi na pandemię koronawirusa spółka zdecydowała się na tymczasowe zamknięcie biura oraz rekomendacji pracownikom pracę poza miejscem stałego jej wykonywania ( praca zdalna ). Praca ta wykonywana jest przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.Pracownicy na ogół obecnie pracują ze swojego miejsca zamieszkania. Do wykonywania pracy niezbędne jest posiadanie przez pracowników szybkiego łącza internetowego , które umożliwia efektywne wykonywanie zadań (w tym m.in. umożliwia dostęp do ogólnofirmowych zasobów znajdujących się na serwerach zewnętrznych oraz przeprowadzanie konferencji audiowizualnych), a także energia elektryczna.Z uwagi na powyższe wnioskodawca rozważa wypłatę dodatkowych świadczeń dla pracowników w postaci ekwiwalentu za korzystanie z prywatnego łącza internetowego czy zwiększonych wydatków za zużytą energię elektryczną oraz ogrzewanie. Ekwiwalent ma być wypłacany w formie ryczałtu 100-150 zł miesięcznie pracownikom, którzy co najmniej przez 60% czasu będą pracować zdalnie. Spółka nie będzie przy tym wymagała od pracowników faktur potwierdzających zużycie mediów. Organizacja pracy zdalnej w opisanym powyżej trybie oraz wypłata ekwiwalentu będzie trwała maksymalnie do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w Polsce.Spółka zadała pytanie, czy wypłacany pracownikom ryczałt będzie stanowił dla nich opodatkowany przychód? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów