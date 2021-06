Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

Biała lista VAT - to tam znajdziemy informacje o kontrahencie, w tym czy jest on czynnym podatnikiem VAT oraz jakie ma rachunki bankowe znane fiskusowi. Przelew pieniędzy za dokonane zakupy właśnie na zgłoszone organom podatkowym konta bankowe pozwala uniknąć niemiłych konsekwencji w postaci chociażby pozbawienia kosztów uzyskania przychodu. Przed tą sankcją chroni też mechanizm podzielonej płatności.

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli na białej liście) - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Płacisz za faktury o wartości 15.000 zł na rachunki bankowe sprzedawców spoza białej listy VAT? Takie postępowanie może pozbawić Cię prawa do rozliczania kosztów podatkowych. Wyjątkiem są przypadki, gdy o całym zdarzeniu powiadomisz w określonym terminie fiskusa bądź zapłaty dokonasz w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Zwolnienie z negatywnych konsekwencji w podatku dochodowym

została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni (w czasie pandemii COVID-19 termin ten został wydłużony do 14 dni) od dnia zlecenia przelewu, czy

została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (a więc której wartość przekracza 15.000 zł):Tak stanowią art. 15d ustawy o CIT i odpowiednio w art. 22p ustawy o PIT.Jeżeli zaś podatnik już zaliczył dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu, to w części, w jakiej jego płatność nastąpi z naruszeniem powyższego obowiązku, zmniejsza ona koszty uzyskania przychodów bądź zwiększa przychody (gdy koszty nie pozwolą na pełne obniżenie) w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem MPP.W niektórych przypadkach podatnicy mogą zwolnić się z negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza białej listy. Wśród tych sytuacji można wyróżnić m.in. te, gdzie zapłata należności przez podatnika:W związku z powyższym, skoro w naszym przypadku zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł została dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT na konto inne, aniżeli znajdujące się na białej liście VAT, ale z dobrowolnym zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to opłacony w taki sposób wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych. Wskazane wyżej ograniczenie nie będzie miało do niego zastosowania.