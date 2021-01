Mechanizm podzielonej płatności: wystawianie faktur do umowy

Podzielona płatność: ważna wartość faktury a nie umowy

To wartość wystawionej faktury a nie zawartej umowy, w ramach której faktura jest wystawiona, determinuje obowiązek podania na niech wyrażenia "mechanizm podzielonej płatności". W związku z powyższym, jeżeli poszczególne faktury wystawione na towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nie przekraczają brutto kwoty 15.000 zł, to nawet gdy sama umowa opiewa na wartość wyższą, wyrażenia "mechanizm podzielonej płatności" nie trzeba stosować.