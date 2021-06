Od lipca 2021 r. kolejni przedsiębiorcy z kasami fiskalnymi on-line

Już niebawem kolejną grupę firm czeka obowiązkowa wymiana kas fiskalnych starego typu na urządzenia on-line. Ci, którzy wymiany dokonają na czas, mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa związane z takimi zakupami, w postaci ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Fiskus wyjaśnia

W przypadku lekarzy kasę fiskalną on-line musi mieć podmiot posiadający taki tytuł i swoją prywatną praktykę lekarską, w ramach której świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.06.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.344.2021.1.JG wskazał, że w kasę on-line nie musi zaopatrywać się spółka świadcząca usługi opieki medycznej za pośrednictwem lekarzy na podstawie zawartych z nimi umów. Pisaliśmy o tym w artykule:

W przypadku budownictwa kasę fiskalną on-line muszą mieć jedynie ci przedsiębiorcy, którzy świadczą stricte usługi polegające na budowie budynków, budowli itp. Poza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.04.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM wyjaśnił, że chodzi tutaj wprost o świadczenie usług budowlanych, do których nie zalicza się np. usług opracowywania i sporządzania projektów, dokumentacji architektonicznej czy też usług nadzoru budowlanego. Pisaliśmy o tym w artykule W przypadku lekarzy kasę fiskalną on-line musi mieć podmiot posiadający taki tytuł i swoją prywatną praktykę lekarską, w ramach której świadczy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.06.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.344.2021.1.JG wskazał, że w kasę on-line nie musi zaopatrywać się spółka świadcząca usługi opieki medycznej za pośrednictwem lekarzy na podstawie zawartych z nimi umów. Pisaliśmy o tym w artykule: Podmioty lecznicze bez kas fiskalnych on-line? W przypadku budownictwa kasę fiskalną on-line muszą mieć jedynie ci przedsiębiorcy, którzy świadczą stricte usługi polegające na budowie budynków, budowli itp. Poza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.04.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM wyjaśnił, że chodzi tutaj wprost o świadczenie usług budowlanych, do których nie zalicza się np. usług opracowywania i sporządzania projektów, dokumentacji architektonicznej czy też usług nadzoru budowlanego. Pisaliśmy o tym w artykule Architekt nie musi mieć kasy fiskalnej on-line

Ulga na zakup kasy fiskalnej

rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line (dopuszczonej do użytku),

posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Od 1 lipca 2021 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059), kolejni przedsiębiorcy (podatnicy) zostaną zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line. Pierwotnie urządzenia te mieli oni stosować już wcześniej, ale z uwagi na stan pandemii spowodowanej COVID-19 ustawodawca postanowił wydłużyć termin wejścia zmian w życie.Wymienieni wyżej podatnicy, którzy zrealizują na czas obowiązek wymiany starej kasy fiskalnej na urządzenie on-line i będą ją używać, mogą skorzystać (ponownie) z ulgi na zakup kasy.Przypomnijmy – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kwota ulgi na zakup kasy on-line (obecnie tylko te kasy uprawiają do skorzystania z ulgi) stanowi 90% ceny jej zakupu (bez podatku – bez względu na to czy podatnik rozlicza VAT czy też korzysta ze zwolnienia w tym podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Aby podmiot mógł skorzystać z ulgi, musi spełnić następujące warunki: