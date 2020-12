Dla kogo kasy fiskalne on-line w 2021 r.?

W 2019 r. do ustawy o VAT trafiły zapowiadane dużo wcześniej regulacje w zakresie kas fiskalnych on-line. Ustawodawca jednocześnie zobowiązał wybrane branże do wymiany starych kas na te nowego typu w określonym terminie. Z początkiem przyszłego roku kolejni przedsiębiorcy musza zaopatrzyć się w nowe kasy.

Kasy fiskalne on-line

Kasa fiskalna on-line to nic innego jak zwykła kasa rejestrująca, która obok standardowej rejestracji sprzedaży w sposób ciągły i automatyczny przesyła dane do centralnego systemu teleinformatycznego – „Centralnego Repozytorium Kas”, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Harmonogram wymiany kas fiskalnych

Od 2021 kasy fiskalnej on-line obowiązkowo w restauracji Kolejna grupa podatników musi do końca roku uporać się z wymianą starej kasy fiskalnej na urządzenia on-line, tym razem jest to branża gastronomiczna oraz handlujący węglem czy koksem. Wymiana kasy na czas uprawnia ich do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Następna w kolejce jest branża beauty, budowlańcy czy prawnicy.

od 1 stycznia 2021 r. – w odniesieniu do: świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; od 1 lipca 2021 r. – do świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

budowlanych,

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

prawniczych,

związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na zakup kasy on-line





„(…) Co istotne, „ulga” przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online. Z „ulgi” mogą zatem skorzystać np. przedsiębiorcy z branży paliwowej, którzy prowadzą już ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, przy zastosowaniu których ewidencjonują sprzedaż benzyny. Dodatkowo przy ich wymianie nie będą musieli zwracać „ulgi” już wykorzystanej na te kasy.



- Z „ulgi” będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku. „Ulga”przysługuje tylko na zakup kas on-line. Z „ulgi” nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii po 30 kwietnia 2019 r.

(Podstawaprawna: art. Ill ust. 4 i 5 ustawy wprowadzającej)

(Podstawaprawna: art. Ill ust. 4 i 5 ustawy wprowadzającej) Podatnik może skorzystać z „ ulgi ” również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach. Warunkiem skorzystania z „ulgi” będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania ,, ulgi ’’jest dowód zapłaty całej nałeżności za jej zakup.

będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania ,, ulgi ’’jest dowód zapłaty całej nałeżności za jej zakup. „ Ulga ” nie przysługuje natomiast w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy łub leasingu. (…)” Jak czytamy w wyjaśnieniach fiskusa z dnia 11.07.2019 r. w zakresie ulgi na zakup kas rejestrujących on-line:

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych co do zasady winna być ewidencjonowana na kasach rejestrujących . Sposób działania tych urządzeń ewoluuje w czasie. Z początkowych zwykłych papierowych wydruków z czasem dane były zapisywane na nośnikach elektronicznych (zniknęła tzw. druga rolka z kasy fiskalnej), a obecnie fiskus może dostawać informacje o ujmowanej sprzedaży w czasie rzeczywistym. Ta funkcja musi właśnie być zapewniona w kasach fiskalnych on-line Podatnik użytkujący to urządzenie jest obowiązany zapewnić mu stały dostęp do internetu, a mówiąc dokładniej zapewnić mu połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.Co do zasady wymiana starego urządzenia na nowe ma miejsce dopiero w momencie, gdy to pierwsze przestaje spełniać swoje funkcje – czyli nastąpi jego uszkodzenie bądź zapełnienie pamięci fiskalnej. Ustawodawca regulacjami prawnymi wycofuje też z obiegu urządzenia starszego typu. Zachęca też do zakupu tych najnowocześniejszych (np. poprzez ulgę na zakup kasy fiskalnej , która obecnie obejmuje jedynie kasy on-line).Fiskusowi zależy jednak na tym, aby kasy fiskalne on-line znalazły się w firmach jak najszybciej, zwłaszcza w niektórych branżach. Dają one mu bowiem natychmiastowy dostęp do wielu informacji, których nie zapewniają kasy starszego typu. Dlatego też część firm została przymuszona do wymiany starych kas na te nowego typu. Ustawodawca wskazał harmonogram wymiany kas fiskalnych. Ten pierwotnie, dla wybranych branż, miał się zakończyć w 2020 r.I tak na pierwszy ogień poszli podatnicy, którzy świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, czy zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. U nich kasy on-line musiały znaleźć się najpóźniej od początku 2020 r. Kolejne branże miały zostać objęte tym obowiązkiem w połowie roku, a inne na koniec roku 2020.Harmonogram ten jednak został wydłużony (o kolejnych 6 miesięcy) z uwagi na pandemię koronawirusa. Niestety nic nie wskazuje na to, aby termin wymiany kas ponownie został przedłużony. W związku z tym na kasach fiskalnych on-line będzie musiała być ewidencjonowana następująca sprzedaż:Generalna zasada mówi, że z ulgi na zakup kasy fiskalnej można skorzystać tylko raz – przy pierwszym jej zakupie i rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży. Późniejsza wymiana kasy na nową nie pozwala na odzyskanie od państwa części ceny. Wyjątkiem jest obecna obowiązkowa wymiana starej kasy fiskalnej na urządzenie on-line.