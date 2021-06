Architekt nie musi mieć kasy fiskalnej on-line

Usługi budowlane obejmują prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Nie mieszczą się tutaj: opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego. Świadcząc takie usługi zatem nie trzeba posiadać od lipca 2021 r. kasy fiskalnej on-line - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.04.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Kasa fiskalna on-line tylko na roboty budowlane Usługi budowlane od 1 lipca 2021 r. muszą być ewidencjonowane za pomocą kas fiskalnych on-line. Chodzi tutaj o stricte roboty budowlane związane ze wznoszeniem, remontem, modernizacją, nadbudową budynków, budowli i innych urządzeń budowlanych. Nie dotyczy to natomiast usług projektowych, architektonicznych czy nadzoru budowlanego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług projektowych w zakresie architektury. Jego główny kod PKD to 71.11.Z „działalność w zakresie architektury”.Wnioskodawca nie świadczy prac budowlanych . Wykonuje jedynie usługi polegające na opracowaniu i sporządzaniu projektów architektonicznych, niezbędnych do późniejszego prawidłowego wykonania obiektu (prac) przez firmy budowlane. Wnioskodawca świadczy też usługi doradcze w zakresie architektury związane z projektowaniem budowalnym, projektowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym kształtowania krajobrazu. Nadto świadczy on usługi nadzoru budowlanego.Zainteresowany zadał pytanie, czy posiadaną dotychczas kasę fiskalną z elektronicznym zapisem kopii będzie musiał z dniem 1 lipca 2021 r. wymienić na kasę fiskalną on-line ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: