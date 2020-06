Ulga na zakup kas fiskalnych online w branży gastronomicznej

Ulgę na zakup kas online można rozbić w czasie

Podatnicy, którzy z uwagi na rodzaj prowadzonych firm, są zmuszeni do wymiany starych kas fiskalnych na nowe urządzenia online, są też uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup tych kas. Fiskus wyjaśnił, że prawa do ulgi nie traci także ten podatnik, który wcześniej zakupił jedno z urządzeń z uwagi na zapełnienie pamięci fiskalnej starej kasy.