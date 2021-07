Jaki podatek od darowizny dla osoby fizycznej i osoby prawnej?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawierając umowę darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (art. 888 KC). Innymi słowy, otrzymując darowiznę, obdarowany nie jest zobowiązany do świadczenia wzajemnego względem darczyńcy albo innego podmiotu. W zależności od tego, czy obdarowany jest osobą fizyczną, czy osobą prawną, zastosowanie do opodatkowania otrzymanej darowizny znajdą przepisy ustawy o spadkach i darowiznach albo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj także: Dobrowolne wpłaty dla spółki cywilnej z podatkiem od darowizny

Darowizny na rzecz osób fizycznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Jaki podatek od darowizny dla osoby prawnej? W przypadku osób prawnych do darowizn zastosowanie znajdą przepisy ustawy o CIT.

Darowizny na rzecz pracowników

Darowizny na rzecz osób prawnych

Fundacje, stowarzyszenia

Przeczytaj także: Fiskus chce podatek za regulowanie zobowiązań podatkowych