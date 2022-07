Polski Ład: składka zdrowotna obniży... składkę zdrowotną

Przepisy Polskiego Ładu dają podatnikom rozliczającym się liniowo możliwość pomniejszenia podstawy składki zdrowotnej o... zapłaconą składkę zdrowotną. Eksperci z firmy inFakt wyjaśniają, jak można z tego skorzystać.

Obniżenia tego można dokonać na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zaliczenie zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów. Po drugie, poprzez obniżenie dochodu do opodatkowania, w momencie wyliczania samej zaliczki na podatek – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.



– Jest to rozwiązanie zawarte w ustawie o podatku dochodowym analogiczne jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne. Nowe przepisy nie są w tym zakresie jednak zbieżne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami tej ustawy podstawę składki zdrowotnej stanowi przychód pomniejszony o koszty i ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaliczone do kosztów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Polski Ład: jak obniżyć składkę zdrowotną? Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo mogą odliczyć zapłacone składki zdrowotne do kwoty 8700 zł rocznie. Odliczenia można dokonać na dwa sposoby: poprzez zaliczenie składek do kosztów uzyskania przychodów lub obniżenie dochodu do opodatkowania. Według ekspertów firmy inFakt korzystniejsze jest pierwsze rozwiązanie, gdyż pozwala dodatkowo obniżyć składkę zdrowotną i zaoszczędzić na niej do 426,30 zł w skali roku.

Ile można zaoszczędzić?

W przepisach mimo wszystko powinien pojawić się zapis korygujący, który stanowiłby, że podstawę składki zdrowotnej stanowi dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, o ile nie zostały zaliczone do kosztu uzyskania przychodu. Wówczas efekt w przypadku różnych rozwiązań byłby taki sam – ocenia ekspert z inFaktu.

Zmiana przepisów z 1 lipca 2022 r. powoduje, że podatnicy rozliczający się liniowo mogą obniżyć dochód do opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne maksymalnie do kwoty 8 700 zł. Oznacza to, że mogą dzięki temu zaoszczędzić nawet do 1 653 zł rocznie podatku.W związku z tym, jeżeli, to tym samym obniży ona podstawę wyliczenia składki zdrowotnej. W drugim przypadku składka zdrowotna nie obniży tej podstawy.Jeśli składka zdrowotna będzie więc zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, pozwoli to podatnikowiOblicz zaliczkę na PIT: Zaliczka na podatek dochodowy - podatek liniowy kalkulator Dzięki zaliczeniu zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu podatnik może zaoszczędzić(426,30 zł na składce zdrowotnej i 1653 zł podatku).Wtedy obniży się zarówno podstawa opodatkowania, jak i podstawa samej składki zdrowotnej.