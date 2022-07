Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Kompendium wiedzy + FAQ

Nowelizacja Polskiego Ładu pozwala podatnikom, którzy rozliczali się do tej pory liniowo lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zmianę wybranej na 2022 rok formy opodatkowania i przejście na zasady ogólne według skali podatkowej. Zapoznaj się z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów poradnikiem szczegółowo wyjaśniającym zasady zmiany formy opodatkowania oraz odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

pozarolniczej działalności gospodarczej (jednoosobowo, w spółce, w formie przedsiębiorstwa w spadku),

działów specjalnych produkcji rolnej,

najmu prywatnego

podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego – możesz opodatkować według skali podatkowej dochody uzyskane w całym 2022 roku,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – możesz opodatkować według skali podatkowej przychody uzyskane: w całym 2022 roku albo od 1 lipca 2022 roku.



I. Zmiana opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową

nie musisz w tym celu składać żadnego odrębnego oświadczenia do urzędu skarbowego. O wyborze zasad ogólnych według skali zawiadomisz urząd skarbowy po zakończeniu 2022 roku w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za rok 2022 (zamiast PIT‑36L lub PIT ‑36LS),

do urzędu skarbowego. O wyborze zasad ogólnych według skali zawiadomisz urząd skarbowy po zakończeniu 2022 roku w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za rok 2022 (zamiast PIT‑36L lub PIT ‑36LS), masz obowiązek nadal obliczać i wpłacać zaliczki zgodnie z zasadami przewidzianymi dla podatku liniowego.

przychody, koszty ich uzyskania, dochód lub stratę oraz

miesięczne lub kwartalne zaliczki należne i wpłacone (w tym zaliczki uproszczone).

Ważne!

Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz zeznanie PIT-36L lub PIT-36LS, w którym wykażesz dochody z działalności gospodarczej osiągnięte w 2022 roku, nie będziesz już mógł zmienić formy ich opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej.

Pamiętaj!

Zmiana formy opodatkowania dokonana po zakończeniu 2022 roku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów w roku 2022. Wybór ten nie dotyczy lat następnych. Jeśli chcesz zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym w 2023 roku, zawiadom o tym urząd skarbowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Zmiana opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową

w całym 2022 roku (patrz pkt 1 poniżej) albo

tylko od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. W tej sytuacji przychody uzyskane od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku pozostaną opodatkowane ryczałtem (patrz pkt 2 poniżej).

Ważne!

Jeśli do 22 sierpnia 2022 roku zdecydujesz się na opodatkowanie według skali podatkowej dochodów osiąganych od 1 lipca 2022 roku, to nie będziesz już mógł zmienić decyzji i opodatkować według skali podatkowej dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.

II. a) Zmiana ryczałtu na skalę podatkową w całym 2022 roku

nie musisz w tym celu składać żadnego odrębnego oświadczenia do urzędu skarbowego. O wyborze zasad ogólnych według skali zawiadomisz urząd skarbowy po zakończeniu 2022 roku w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za r ok 2022 (zamiast PIT-28 lub PIT‑28S),

do urzędu skarbowego. O wyborze zasad ogólnych według skali zawiadomisz urząd skarbowy po zakończeniu 2022 roku w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S za r ok 2022 (zamiast PIT-28 lub PIT‑28S), masz obowiązek nadal prowadzić ewidencję przychodów oraz obliczać i wpłacać ryczałt zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

przychody, koszty ich uzyskania, dochód lub stratę oraz

miesięczne lub kwartalne zaliczki należne i wpłacone w wysokości należnego i zapłaconego w 2022 roku ryczałtu.

Ważne!

Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz zeznanie PIT-28 lub PIT-28S, w którym wykażesz przychody z działalności gospodarczej osiągnięte w 2022 roku, nie będziesz już mógł zmienić formy ich opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej.

Pamiętaj!

Zmiana formy opodatkowania dokonana po zakończeniu 2022 roku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiągniętych w roku 2022. Wybór ten nie dotyczy lat następnych. Jeśli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku, zawiadom o tym urząd skarbowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. b) Zmiana ryczałtu na zasady ogólne od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

do 22 sierpnia 2022 roku powiadomić o tym swój urząd skarbowy . W tym celu złóż pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez Ciebie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku;

. W tym celu złóż pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez Ciebie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku; na dzień 1 lipca 2022 roku zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Księgę przychodów i rozchodów zakładasz i wypełniasz zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

Księgę przychodów i rozchodów zakładasz i wypełniasz zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; za okres od 1 lipca 2022 roku obliczać i wpłacać zaliczki na za sadach ogólnych według skali podatkowej.

PIT-28 (lub PIT-28S) za okres od stycznia do czerwca 2022 roku,

PIT-36 (lub PIT-36S) za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Ważne!

Jeżeli złożysz do 22 sierpnia 2022 roku oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiągniętych od 1 lipca 2022 roku, nie będziesz mógł zmienić decyzji i opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.



W tym przypadku wybrana przez Ciebie do 22 sierpnia 2022 roku forma opodatkowania, czyli skala podatkowa, będzie miała zastosowanie również dla dochodów w roku 2023, chyba że w 2023 roku wybierzesz inną formę opodatkowania.

Ważne!

Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożysz PIT-28, w którym wykażesz przychody z najmu prywatnego, wówczas nie będziesz już mógł wybrać ich opodatkowania według skali podatkowej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

za pierwsze półrocze PIT-28, w którym wykażesz wyłącznie przychody;

za drugie półrocze PIT-36, w którym wykażesz zarówno przychody jak i koszty ich uzyskania, poniesione w tym okresie.

Na mocy wprowadzonych przez nowelizację Polskiego Ładu przepisów, jeżeli przed 1 lipca 2022 roku do swoich przychodów (dochodów) uzyskanych z:stosowałeślub, możesz zmienić ich opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej.Jeżeli byłeś opodatkowany:Jeżeli po zakończeniu roku chcesz zmienić opodatkowanie dochodów, dla których wybrałeś na 2022 rok podatek liniowy, na zasady ogólne według skali podatkowej:W składanym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S wykażesz:Poza przychodami z działalności gospodarczej w zeznaniu musisz– jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki i chcesz zmienić zasady opodatkowania na ogólne według skali podatkowej, możesz to zrobić(zasady ogólne według skali czy podatek liniowy).Jeżeli uzyskujesz w 2022 roku dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i ustalasz je na podstawie prowadzonych ksiąg, możesz zmienić formę ich opodatkowania zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.Jeżeli przed 1 lipca 2022 roku opodatkowywałeś swoje przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i teraz chcesz zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne według skali,Możesz opodatkować na zasadach ogólnych według skali dochody uzyskane:Jeżeli chcesz zmienić za cały 2022 rok opodatkowanie dochodów, dla których wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, na zasady ogólne według skali podatkowej:W składanym zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S wykażesz:Poza przychodami z działalności gospodarczej w zeznaniu musisz– jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).Jeżeli do końca lutego 2023 roku złożysz zeznanie PIT-36 albo PIT-36S, wówczas nie musisz do 20 stycznia 2023 roku wpłacać ryczałtu za grudzień lub czwarty kwartał 2022 roku. Cały podatek rozliczysz wówczas w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36S.Zmieniając formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne według skali podatkowej masz. Musisz to zrobić przed złożeniem zeznania podatkowego, w którym zawiadomisz o zmianie formy opodatkowania. Księgę przychodów i rozchodów zakładasz i wypełniasz zgodnie z obowiązującymi przepisami.Jeśli w związku ze zmianą formy opodatkowania założysz podatkową księgę przychodów i rozchodów dopiero przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego, nie będzie ona z tego powodu uznana za nierzetelną lub wadliwą.Jeżeli prowadzisz działalność w formie:Jeżeli postanowisz zmienić formę opodatkowania dochodów, dla których wybrałeś na 2022 rok ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, i dochody uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej, musisz:W przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 roku, po jego zakończeniu, będziesz składał dwa zeznania podatkowe, tj.:Poza przychodami z najmu prywatnego w zeznaniu PIT-36 musisz wykazać również wszystkie inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).W zeznaniu PIT-36 dla wszystkich dochodów stosujesz obowiązującą skalę podatkową, co oznacza, że masz prawo skorzystać z pełnej przysługującej za 2022 rok, a dochody do 120 000 zł opodatkujesz stawką podatku 12%.Jeżeli zdecydujesz się na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku, nie będziesz mógł rozliczyć się w sposób preferencyjny wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.Jeżeli prowadzisz działalność w formie:Jeżeli osiągasz przychody z najmu prywatnego, możesz opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej zawiadomisz urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT‑36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).Poza przychodami z najmu prywatnego w zeznaniu PIT-36 musisz wykazać również wszystkie inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – jeśli takie osiągnąłeś (np.: z zasiłku chorobowego, pracy, umowy zlecenia, emerytury).Jeżeli w 2022 roku uzyskujesz przychody z najmu prywatnego, to – inaczej niż to jest w przypadku działalności gospodarczej –i za drugie półrocze 2022 roku według skali podatkowej.Od 2023 roku przychody z najmu prywatnego są opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.Nie, nie masz takiej możliwości. Możesz zmienić wybraną formę o podatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych w 2022 roku wyłącznie na zasady ogólne według skali podatkowej.Tak, masz prawo do zmiany formy opodatkowania swoich dochodów z a cały 2022 rok na zasady ogólne według skali podatkowej. O zmianie formy opodatkowania zawiadomisz w złożonym zeznaniu PIT-36. Jednak za cały 2022 rok masz obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki według zasad przewidzianych dla podatku liniowego.Nie. Wydatki poniesione przez Ciebie w okresie, w którym stosowałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie będą kosztem uzyskania przychodu. Po zakończeniu 2022 roku masz obowiązek odrębnie rozliczyć przy chody opodatkowane ryczałtem i odrębnie według skali podatkowej. Dlatego też złożysz dwa zeznania podatkowe:Nie, nie będziesz mógł. Ponieważ w pierwszym półroczu 2022 roku osiągałeś przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jesteś zobowiązany za tę część roku złożyć PIT-28, nie spełniasz warunków do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków w PIT-36 za 2022 rok.Tak, możesz skorzystać z tej preferencji, ponieważ dochody z działalności gospodarczej za 2022 rok opodatkujesz na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a nie podatkiem liniowym. Przed zastosowaniem preferencji upewnij się, że spełniasz także pozostałe warunki do takiego rozliczenia.Za 2022 rok opodatkujesz swoje dochody stawką 12% do 120 000 zł. Nie ma znaczenia, że tylko przez część roku uzyskane przez Ciebie dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.Niezależnie od tego, że w 2022 roku działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej prowadziłeś tylko przez część roku, rozliczając dochody w zeznaniu PIT-36 za ten rok masz prawo do zastosowania pełnej kwoty wolnej (czyli 30 000 zł).Tak, remanent sporządzony na 31 grudnia 2021 roku przyjmujesz jako remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2022 roku.Tak, masz taki obowiązek, ponieważ od 1 lipca 2022 roku Twoja działalność będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według skali.