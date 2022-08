Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - korzystne zmiany dla podatników

Pakiet Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania podatku VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.

Z tego artykułu dowiesz się:

kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą mieszaną,

jak zmienią się zasady odliczania VAT w sprzedaży mieszanej,

kiedy podatnik musi dokonać korekty rozliczenia VAT i z czego wynika ten obowiązek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. danrentea - Fotolia.com Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana i odliczanie VAT Projekt Slim Vat 3 zakłada zwiększenie wynikającej z zastosowania proporcji kwoty podatku naliczonego niepodlegającej odliczeniu z 500 zł do 10 tys. zł w skali roku. Jeśli więc proporcja sprzedaży opodatkowanej do nieopodatkowanej u przedsiębiorcy wyniesie co najmniej 98% sprzedaży opodatkowanej VAT i kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu z pozostałych 2% nie będzie wyższa niż 10 tys. zł, to będzie on mógł odliczać 100% podatku VAT.

Zasady odliczenia VAT w sprzedaży mieszanej

W praktyce oznacza to, że gdy proporcja sprzedaży opodatkowanej do nieopodatkowanej u przedsiębiorcy wynosi co najmniej 98% sprzedaży opodatkowanej VAT i kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu z pozostałych 2% nie będzie wyższa niż 10 tys. zł, to podatnik będzie mógł odliczać 100% podatku VAT.

Prowadząc sprzedaż mieszaną trzeba uzgodnić z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego wartość stosowanego w niej wskaźnika VAT. Wskaźnik ten określa proporcję opodatkowanej i nieopodatkowanej sprzedaży u danego podatnika oraz pozwala ustalić podatek VAT od nabyć mieszanych. Dla przykładu: jeśli u podatnika sprzedaż nieopodatkowana wynosi 20% a opodatkowana 80%, to z faktury zakupowych co do zasady odliczy tylko 80% VAT.Zmiana przepisów ma dodać regułę, wedle której uzgodnienie współczynnika dla sprzedaży mieszanej nie będzie wymagane, jeżeli u podatnika obrót nie przekroczy 30 tys. zł. Wystarczy wówczas przesłanie zawiadomienia o zaistnieniu sprzedaży mieszanej w działalności gospodarczej.Według projektu Slim Vat 3 zwiększona ma zostać kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji, w skali roku, pozwalająca na odliczenie 100% podatku VAT. Obecnie limit ten wynosi 500 zł, zostanie zaś zwiększony do 10 tys. zł.Należy jednak pamiętać, że bez względu na wysokość proporcji, w sprzedaży mieszanej. Obowiązek ten wynika z faktu, że wskaźnik sprzedaży mieszanej ustalany jest z wyprzedzeniem na cały rok. W trakcie roku natomiast mogą wystąpić znaczące zmiany w proporcji czy wartości sprzedaży nieopodatkowanej.Jeśli realny współczynnik VAT na koniec roku będzie niższy od ustalonego o mniej niż 2%, to korekta nie jest wymagana. Na przykład: jeśli ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego współczynnik wyniesie 43%, a realnie na koniec roku okaże się, że jest to 41%, podatnik nie musi dokonywać korekty VAT. W przypadku, jeśli wskaźnik byłby większy, to podatnik będzie miał swobodę w korygowaniu podatku VAT. Należy pamiętać, że, dlatego warto dokonać takiej korekty,