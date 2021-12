Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w przypadku gdy wydatek jest związany z działalnością opodatkowaną. Zdarza się, że w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy nabywają towary i usługi, które pozostają poza działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (nie podlegają opodatkowaniu VAT), wykorzystywane są do świadczenia usług zwolnionych z VAT lub też związane są z wykorzystaniem nieruchomości stanowiącej majątek przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika. W takich przypadkach podatnik ma ograniczone prawo do odliczenia podatku, a zastosowanie znajdą przepisy o proporcjonalnym odliczeniu podatku VAT.

Przeczytaj także: Nieruchomość wykorzystywana w firmie: korekta odliczenia VAT

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy należy stosować proporcjonalne odliczenie podatku VAT

Na czym polega proporcja VAT

Jak obliczyć współczynnik i prewspółczynnik VAT

Metody ustalania prewspółczynnika

Prewspółczynnik a czynności na cele osobiste

Rozliczając VAT z faktur dotyczących nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do innych celów, w pierwszej kolejności podatnik powinien przyporządkować dany wydatek związany z zakupem towarów lub usług bezpośrednio do jednego z typów trzech działalności wskazanej powyżej i w takich przypadkach nie powinien odliczać VAT od faktury, którą mógł bezpośrednio przypisać do działalności nieopodatkowanej VAT.W takich sytuacjach zastosowanie znajdą przepisy o proporcjonalnym odliczeniu podatku VAT.Przedsiębiorcy nabywający towary i usługi wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, w sytuacji gdy nie mogą przypisać dokonanego nabycia w całości bezpośrednio do działalności gospodarczej, zobowiązani są do określenia proporcji zgodnie z zakresem wykorzystania nabytych towarów oraz usług.Zanależy uznać te związane z wszelką działalnością producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalnością osób wykonujących wolne zawody. Dodatkowo definicja działalności gospodarczej obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jeżeli więc dokonany zakup związany jest z działalnością gospodarczą w powyższym rozumieniu, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT.W przypadku gdy dokonany zakup nie dotyczy w sposób wyłączny działalności gospodarczej i nie jest możliwe bezpośrednie przypisanie wydatku do działalności gospodarczej, podatnik powinien, który winien odpowiadać specyfice prowadzonej działalności wykonywanej przez podatnika. Podział taki powinien być obiektywny i posiadać uzasadnienie.Ustawodawca, przewidując problemy w ustaleniu prewspółczynnika, wskazał w art. 86 ust. 2c ustawy o VAT metody na określenie zakresu wykorzystania towarów i usług do działalności gospodarczej i innej działalności. Są to przykładowe metody, a ich katalog jest otwarty i zależy od indywidualnej sytuacji. Pierwszą z nich jest średnioroczna liczba osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością. W podobny sposób można wykorzystać dane dotyczące średniorocznej liczby godzin roboczych, rocznego obrotu czy średniorocznej powierzchni. To podatnik musi zdecydować, jaka metoda będzie najbardziej adekwatna w jego przypadku.W przypadku nabycia, które będą służyły działalności opodatkowanej, podatnik co do zasady będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Jednak każde wykorzystanie na cele prywatne powinno być opodatkowane VAT. Z kolei w przypadku nabycia lub wytworzeniai późniejszego wykorzystywania jej do celów mieszanych należy ustalić odpowiednią proporcję. Wybór metody zależy od podatnika.Kolejna kategoria, gdzie konieczne jest ograniczenie odliczenia VAT, obejmuje zakup towarów i usług wykorzystywanych do. Działalność ta jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, jednak z przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych jest to działalność zwolniona.Jeżeli podatnik nie może wyodrębnić w całości lub w części kwot związanych z działalnością opodatkowaną oraz działalnością zwolnioną, podatnik powinien zastosować proporcję. W tym przypadku proporcję oblicza się zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, tj. na podstawie rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, w stosunku do całkowitego obrotu, a więc także z uwzględnieniem czynności zwolnionych. Innymi słowy,. Dane potrzebne do wyliczenia proporcji pobiera się z roku poprzedzającego rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja.W przypadku gdyby sprzedaż zwolniona była jedynie incydentalną działalnością, ustawodawca przewidział, który umożliwia zastosowanie domniemania wykorzystania całości zakupu do działalności opodatkowanej i odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości. Z kolei w przypadku