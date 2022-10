Będą wyższe limity podatkowe w 2023 r.

Kurs euro w pierwszy dzień roboczy października 2022 r. (3. dnia miesiąca), wyniósł 4,8272 zł. W 2021 r. 1 października wartość euro była niższa - 4,5941 zł. Oznacza to, że w 2023 roku wzrosną limity podatkowe.

Przeczytaj także: 9% CIT dla spółki komandytowej w 2021 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kwartalne opłacanie podatku VAT

Kliknij, aby powiekszyć fot. vizafoto - Fotolia.com Limity podatkowe w 2023 r. wzrosną Po przekroczeniu limitów podatkowych firmy tracą pewne przywileje np. możliwość kwartalnego opłacania podatku lub rozliczania według uproszczonej księgowości. Przykładowo: limit podatkowy dla ryczałtu wynosi 2 mln euro. Podatnicy, którzy w 2023 roku będą chcieli nadal rozliczać się w ten sposób, mogą to zrobić, jeśli ich przychód w 2022 r. nie przekroczy 9 654 400 zł. Po przekroczeniu tego limitu ryczałtowcy automatycznie przechodzą na rozliczenie według skali podatkowej (drugi próg wynosi aż 32%).

9% stawka CIT

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika

Tzw. limity podatkowe określają górną granicę kwot, po przekroczeniu których firmy tracą pewne przywileje – np. możliwość kwartalnego opłacania podatku lub rozliczania według uproszczonej księgowości. Dlatego też przedsiębiorcy powinni uważnie monitorować swoje przychody, ponieważ przekroczenie limitów może przynieść ze sobą negatywne skutki.Przy stosowaniu tej formy opodatkowania obowiązuje limit przychodów z roku poprzedniego. Dlatego jest to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy kontynuują prowadzenie działalności.Limit podatkowy dla ryczałtu wynosi 2 mln euro. Podatnicy, którzy w 2023 roku będą chcieli nadal rozliczać się w ten sposób, mogą to zrobić jeśli ich. W przypadku spółek jawnych i cywilnych do limitu wlicza się przychód wszystkich wspólników.Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą też opłacać należny podatek kwartalnie. W tym przypadku obowiązuje limit przychodów osiąganych w kwartale – 250 tys. euro, czyli 965 440 zł.W przypadku ryczałtowców pilnowanie limitów jest o tyle ważne, że w przypadku przekroczenia ich automatycznie przechodzą na rozliczenie według skali podatkowej, która jest progresywna, a drugi próg wynosi aż 32%. Dlatego przedsiębiorca, który zapomni o weryfikacji przychodów po roku podatkowym, może wpaść w pułapkę drugiego progu. Widząc, że osiągnięty przychód przekroczył limit dla ryczałtu, powinien zdecydować się na przejście na podatek liniowy w wysokości 19% i złożyć samodzielnie odpowiednie oświadczenie.Podatek może być opłacany kwartalnie tylko przez przedsiębiorców posiadających status tzw. małego podatnika, który określany jest limitem przychodów z poprzedniego roku. Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro, czyli 5 793 000 zł. Co istotne: z kwartalnego opłacania VAT-u można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.Obecnie planowane są zmiany w zasadach rozliczania VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3 Podatnicy rozliczający się wedługpo przekroczeniu progu przychodów w wysokości 2 mln euro muszą przejść na pełne księgi. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Jeśli przychód nie przekroczy w 2022 roku 9 654 000 zł, to w 2023 r. można będzie prowadzić uproszczoną księgowość.Stosowanie preferencyjnejuzależnione jest od dwóch limitów. Można jej używać, jeśli przychody brutto z roku poprzedniego nie przekraczają 2 mln euro oraz gdy przychody netto w roku podatkowym nie przekraczają 2 mln euro. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie.Pierwszą wartość już znamy: ze stawki CIT skorzystają firmy, których przychód brutto w 2022 r. nie przekroczy 9 654 000 zł. Natomiast dla stosowania stawki 9% w roku 2023 obowiązuje jeszcze limit 2 mln euro przychodów netto, liczonych po kursie z pierwszego dnia roboczego danego roku. Zatem wartość drugiego limitu na 2023 rok poznamy 2 stycznia 2023 r.Status małego podatnika w podatku dochodowym umożliwia jednorazową amortyzację środków trwałych . Jednak nie oznacza to, że można dokonać jednorazowej amortyzacji każdego środka trwałego. Dotyczy to tylko tych, które zostały ujęte w klasyfikacji środków trwałych w grupach 3-6 i 8, czyli nie obejmuje np. samochód osobowych. Drugi warunek to limit wartości środka trwałego, który wynosi