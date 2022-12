Podatek od prezentów - kto i kiedy musi go zapłacić?

Podatek od prezentu: kiedy prezent bez podatku?

Fiskus może domagać się podatku od prezentów bożonarodzeniowych. W przypadku upominków od pracodawcy znaczenie ma źródło ich finansowania. Jeśli są nim środki obrotowe firmy, pracodawca będzie zobowiązany doliczyć wartość prezentu do opodatkowania. Natomiast sfinansowanie prezentów z ZFŚS daje możliwość zwolnienia ich z podatku. Z kolei w przypadku prezentów od krewnych i przyjaciół znaczenie mają: wartość upominku oraz grupa podatkowa, do której kwalifikuje się obdarowujący. Zwolnione od opodatkowania są darowizny od jednej osoby, do ustalonych limitów.