Już niedługo kwoty darowizn i spadków wolne od podatku mogą znacząco wzrosnąć. Tak wynika z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fotoaloja - Fotolia.com Wzrośnie kwota wolna od podatku dla darowizn i spadków? Według poselskiego projektu ustawy mogą wzrosnąć kwoty darowizn i spadków wolne od podatku: w grupie I (rodzice, dzieci) z 9.637 zł do 36.120 zł; w grupie II (dalsza rodzina) z 7.276 zł do 27.090 zł; w grupie III (pozostałe osoby) z 4.902 do 18.060 zł.

Zmiany dobre, ale czy wystarczające?

Obecnie w przypadku darowizn i spadków obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe, które obejmują różne kategorie osób i w których różne są kwoty wolne od podatku.jest najbliższa rodzina: rodzice i dzieci. Darowizny w tej grupie są co do zasady zwolnione z opodatkowania. Trzeba natomiast w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy zgłosić do urzędu skarbowego każde otrzymanie darowizny , której wartość przekracza 9.637 zł. Według poselskiego projektu kwota ta ma zostać podniesiona niemal czterokrotnie – do 36.120 zł., która obejmuje dalszą rodzinę, jak np. wujków czy ciocie, wartość darowizny zwolnionej z podatku wynosi 7.276 zł. Nowa kwota proponowana w projekcie ustawy to 27.090 zł.znajdują się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy. Kwota wolna w ich przypadku wynosi obecnie 4.902 zł. Według projektu po zmianach ma to być 18.060 zł.Proponowane zmiany są korzystne dla podatników, ale powstaje pytanie, czy kwota wolna dla pierwszej grupy podatkowej w ogóle powinna być określana? Obecnie jeżeli dziecko otrzyma od rodziców darowiznę lub spadek, np. samochód warty więcej niż 9.637 zł i zapomni o obowiązku złożenia informacji do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, to niestety wartość tego spadku przekraczająca kwotę 9.637 zł będzie opodatkowana. W mojej ocenie dla pierwszej grupy opodatkowanie i formalności związane ze zgłaszaniem darowizn i spadków powinny zostać zniesione.