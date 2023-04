Darowizny i spadki bez podatku. Od 1 lipca 2023 r. nowe kwoty wolne.

Od 1 lipca 2023 roku znacząco wzrosną kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Z powodu zamieszania legislacyjnego tego samego dnia nowe przepisy dotyczące darowizn od wielu osób zostaną od razu zastąpione kolejnymi regulacjami, które znoszą limit podatkowy dla zbiórek. Jakie będą więc ostateczne kwoty?

Co z darowiznami weselnymi i ze zbiórek?

Od 1 lipca ostatecznie kwoty wolne od podatku w poszczególnych grupach wyniosą:

Obecnie w przypadku darowizn i spadków obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe, obejmujące różne kategorie osób i różne kwoty wolne od podatku.Donależy najbliższa rodzina: dziadkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci. Darowizny są w niej co do zasady zwolnione z opodatkowania. W nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy trzeba jednak zgłosić do urzędu skarbowego otrzymanie każdej darowizny, której wartość przekracza 10.434 zł. Ta kwota według uchwalonej ustawy ma od 1 lipca zostać podniesiona niemal czterokrotnie, do 36.120 zł., która obejmuje dalszą rodzinę, np. wujków czy ciocie, wartość darowizny zwolnionej z podatku to 7.276 zł. Ustawa przewiduje zwiększenie jej do 27.090 zł.Dla, do której zaliczają się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy, kwota wolna wynosi obecnie 4.902 zł. Ustawa przewiduje, że ma to być 18.060 zł.Oprócz zwiększania kwot wolnych od darowizn pochodzących od jednej osoby, Ustawa wprowadza też nowe ograniczenia dotyczące łącznych kwot przychodu przy darowiznach otrzymanych od wielu osób. Dotąd nie było limitu – podatnicy mogli otrzymywać darowizny nawet od kilkuset osób (np. prezenty z okazji wesela ) i nie musieli płacić od nich podatku, jeśli darowizna od każdej z tych osób nie przekraczała progu określonego dla danej grupy.Dla I grupy – 108 360 zł;Dla II grupy – 81 270 zł;Dla III grupy – 54 180 zł.Oznaczałoby to, że jeśli w ciągu 5 lat podatnik otrzyma po 30 tys. zł od mamy, taty, babci i dziadka, to nie będzie miał obowiązku zgłaszania każdej z darowizn osobno. Jednak łącznie przekroczą one limit dla pierwszej grupy (ich suma wyniesie 120 tys. zł), więc konieczne byłoby zgłoszenie do zwolnienia w I grupie.Taki łączny limit dla zbiórek spowodowałby, że środki z wielu internetowych akcji charytatywnych musiałyby zostać opodatkowane. Dlatego w piątek 14 kwietnia Sejm przyjął w ramach tzw. ustawy SLIM VAT przepisy znoszące limity zbiorcze.I grupa – 36 120 złII grupa – 27 090 złIII grupa – 5 722 złUstawa wprowadzająca nowe limity zbiorcze obecnie oczekuje na podpis Prezydenta. Z kolei Ustawa znosząca limity zbiorcze oraz zmieniająca wartość w III grupie kwoty wolnej została przekazana do Senatu. W mojej ocenie termin zmiany przepisów i zniesienia podatku od zbiórek nie jest zagrożony i ustawa powinna wejść z życie z 1 lipca.