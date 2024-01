Składka zdrowotna 2024 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się metodą liniową, mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną. Odliczenie to ma jednak limit - w tym roku będzie on wynosił 11.600 zł.

Osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym, płacą. W niektórych przypadkach da się też od przychodu odliczyć ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne. Można to zrobić jeśli nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów. Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierzemy pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że dochód ze stycznia stanowi podstawę składki za luty, a grudniowy składki za styczeń.Przedsiębiorcy są bowiem zobowiązani do weryfikacji przychodu za dany rok wraz z jego końcem. Dopiero ostateczny przychód określa, jaka powinna być wysokość składki. Następnie trzeba obliczyć jej wartość w skali roku (iloczyn miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i określonej stawki). Co ważne, wystarczy prowadzić działalność tylko przez jeden dzień w danym miesiącu, aby zaliczyć go do zestawienia.Od 1 lipca 2022 r. podatnicy rozliczający się liniowo mogą odliczyć składkę zdrowotną na dwa sposoby:Obowiązuje tu jednak limit kwotowy w wysokości 11.600 zł.Z uwagi na zapisy o ustaleniu podstawy składki zdrowotnej, warto wybrać to pierwsze rozwiązanie.Natomiast w drugim przypadku składka zdrowotna nie obniży podstawy. W związku z tym zaliczka na podatek przy pełnym odliczeniu zmniejszy się o 2.204 zł, a składka zdrowotna o 568,40 zł. Zaliczając do kosztów uzyskania przychodu 11.600 zł, podatnik liniowy obniży obciążenia o 2.772,40 zł (przydatne: Podatek liniowy - zaliczka na podatek dochodowy bezpłatny kalkulator ).W 2024 r. minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień składkowy wynosić będzie 4.242 zł.Oznacza to, że minimalna składka dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego(3.490 zł x 9%). Dopiero po osiągnięciu przeważającego dochodu 7.791,30 zł zapłacisz składkę w wysokości 4,9%. Poniżej tej wartości składka będzie taka sama, tj. 381,78 zł.