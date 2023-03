Platformy cyfrowe kontra zmiana przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych

Trwają prace nad zmianą ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustanowienia nowych obowiązków sprawozdawczych dla operatorów platform cyfrowych. W środowisku tych ostatnich trwa ożywiona dyskusja na temat implementacji unijnej dyrektywy DAC7. Przedsiębiorcy uważają bowiem, że zakres nakładanych na nich obowiązków jest zbyt szeroki, a kary za ich nieprzestrzeganie – nazbyt wygórowane.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Na operatorów platform cyfrowych nakłada się nowe obowiązki sprawozdawcze W razie niewykonania obowiązku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kary pieniężnej dla operatora platformy w wysokości nie większej niż 5 000 000 zł i nie mniejszej niż 100 000 zł.

przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu (przesyłane będą dane sprzedawców tzw. użytkowników platform cyfrowych oraz wysokość osiągniętego przez nich przychodu);

przestrzegania określonych procedur należytej staranności dotyczących m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych od nich informacji;

przestrzegania procedury wyboru jednego państwa członkowskiego.

kwestii wyboru państwa członkowskiego, w którym raportujący operatorzy platform będą wypełniali obowiązki sprawozdawcze oraz wpływu tego wyboru na obowiązki sprawozdawcze tych operatorów w innych państwach

definicji sprzedawcy podlegającego raportowaniu jak również zakresu informacji podlegających raportowaniu

prawidłowej implementacji zasady „pojedynczej rejestracji” / „jednego państwa raportowania” oraz zasad weryfikowania informacji gromadzonych przez operatorów platform.

Zbyt szeroki zakres nowych obowiązków

Jeżeli różnice te nie zostaną wyeliminowane w ostatecznym projekcie przepisów, wymogi nakładane przez polskie regulacje implementujące dyrektywę DAC7 będą istotnie szersze niż wynika to z jej założeń. W szczególności, biorąc pod uwagę szerszy zakres definicji „sprzedawców podlegających raportowaniu” oraz szerszy zakres informacji podlegających raportowaniu, jak również brak pełnego zwolnienia z obowiązku raportowania w Polsce dla operatorów platform, którzy będą przekazywali dane o sprzedawcach w innym państwie członkowskim UE. W rezultacie operatorzy platform działający w Polsce, którzy dla celów sprawozdawczości przewidzianej dyrektywą DAC7 wybiorą inne niż Polska państwo członkowskie, staną przed dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Kary dla przedsiębiorców

Postulujemy zatem obniżenie kar przewidzianych dla operatorów platform cyfrowych oraz o wdrożenie dyrektywy DAC7 zgodnie z jej założeniami – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Zgodnie z opublikowanym projektem, ustawa ma wejść w życie 1 maja 2023 r. Pierwsze raportowanie ma być przeprowadzone w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. i dotyczyć okresu sprawozdawczego, który zakończy się w 2023 r. Co może okazać się dość sporym wyzwaniem logistyczno - technicznym.Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform cyfrowych, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części za pośrednictwem, której oferowane są towary lub usługi. Przykładem mogą tu być strony internetowe lub aplikacja, które umożliwiają sprzedającym łączyć się z użytkownikami w celu wykonania transakcji handlowej, które oferują m.in. usługi zakwaterowania, transportu pasażerskiego, sprzedaż rzeczy używanych, czy też aplikacje oferujące dostawę jedzenia.Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności do:Na uwagę zasługuje fakt, iż projekt ustawy różni się w pewnych kwestiach od założeń dyrektywy DAC7. Dotyczy to przede wszystkim:. W razie niewykonania obowiązku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kary pieniężnej dla operatora platformy w wysokości nie większej niż. Wśród okoliczności rzutujących na wysokość kary powinny znaleźć się przesłanki związane z biernością sprzedawcy i brakiem jego współpracy w przekazaniu informacji lub brakiem jego współpracy w wyjaśnieniu i skorygowaniu nieprawidłowych danych.