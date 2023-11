Podatek od garażu jest wyliczany niezgodnie z Konstytucją. Przełomowy wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowy sposób wyliczania podatku za miejsce postojowe w garażu jest niezgodny z Konstytucją. Jest to przełomowy wyrok, lecz na jego wyegzekwowanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Wadliwa konstrukcja definicji budynku i inne błędy w ustawie

Nowe przepisy dopiero w 2025 roku

Do tej pory obowiązywało podejście, że garaż stanowi samodzielny lokal i nie może być uznany za część składową mieszkania w bloku. Taki porządek ustalił Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 lutego 2012 roku według której, stawki podatku za halę garażową mogły być wyższe, jeżeli wyodrębniona została dla niej osobna księga wieczysta.Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że sposób interpretowania, a właściwe same przepisy ustawy o podatkach lokalnych są wadliwe. Kluczowa jest bowiem funkcja, jaką pełni garaż czy miejsce postojowe. Nie musi znajdować się ono nawet w obrębie danego budynku. Uznano, że fakt czy garaż jest wyodrębniony od mieszkania, czy tez nie, nie ma znaczenia. Podczas wyliczania odnoszącego się do niego podatku zawsze należy stosować niską stawkę mieszkalną.Zdaniem Trybunału, skoro ustawodawca w odniesieniu do garaży nie odwołał się do ustaw niepodatkowych, to powstałe wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatników.Pomimo ich stwierdzonej niezgodności z Konstytucją, Trybunał odroczył termin zmiany przepisów. Ustawodawca na ich zmianę ma czas do 31 grudnia 2024 roku. Wynika to z chęci ochrony gmin, ponieważ to do nich trafiają wpływy z podatków od nieruchomości. TK uznał, że nieuzasadnionym byłoby obniżenie ich dochodów w trakcie roku. Tą decyzją, Trybunał Konstytucyjny dał ustawodawcy czas na zmianę przepisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . Wobec tego, w obecnym i przyszłym roku, garaże będą opodatkowane jeszcze na dotychczasowych zasadach, a gminy nie stracą wpływów.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowań podatkowych ani zmiany reguł dotyczących opodatkowania miejsc postojowych na bieżąco. Dopiero w sytuacji, gdyby ustawodawca do końca 2024 nie zmienił przepisów garaże faktycznie zostaną opodatkowane według stawki mieszkalnej. Przypomnijmy, że obecnie wynosi ona 1 zł za 1 m kwadratowy. Natomiast w przypadku pozostałych budynków, w poczet których zaliczane były dotąd garaże, jest to 9,71 zł.W konsekwencji, jeżeli obecnie mamy zajmujące 20 m² miejsce postojowe w odrębnie wydzielonej hali garażowej , to na stan obecny podatek od niego wynosi około 195 zł. Gdyby było ono traktowane jak lokal mieszkalny, podatek wyniósłby tylko 20 zł. Różnica jest więc znacząca, bo wynosi aż 175 zł.W związku z opóźnieniem zmiany przepisów, w przyszłym toku za 20 metrowe miejsce postojowe podatnicy zapłacą 223,40 zł zamiast 23, a więc o 200 zł więcej.