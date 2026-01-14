Podatek od nieruchomości 2026: koniec ulg i powrót do standardowych terminów. Co musisz wiedzieć?

W 2026 roku podatnicy wracają do standardowego terminu składania deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia. To koniec "taryfy ulgowej", która obowiązywała w 2025 roku. Deklaracje muszą teraz w pełni odzwierciedlać zmiany wprowadzone przez reformę z 2025 roku, w tym nowe definicje budynku i budowli. Jakie ryzyka niosą te zmiany i jak się do nich przygotować?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w terminach składania deklaracji DN-1 obowiązują w 2026 roku.

Jakie są pełne skutki reformy podatkowej z 2025 roku dla podatników.

Jakie nowe definicje budynku i budowli wpływają na podatek od nieruchomości.

Jakie ryzyka podatkowe niosą zmiany w interpretacjach organów podatkowych.

Jakie kroki warto podjąć przed 31 stycznia, aby uniknąć błędów w deklaracji.

Rok 2025 był okresem przejściowym, który dawał podatnikom czas na oswojenie się z nowymi definicjami. W 2026 r. nie ma już bufora czasowego – deklaracja składana do 31 stycznia musi być merytorycznie poprawna i uwzględniać całą praktykę organów, jaka powstała w ubiegłym roku – podkreśla Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato.

Powrót do standardowych terminów

deklarację DN-1 składa się do 31 stycznia danego roku podatkowego,

w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni.

Największym błędem, jaki dziś widzimy, jest podejście „kopiuj–wklej” deklaracji z poprzednich lat. Po reformie 2025 r. to prosta droga do niedopłaty albo nadpłaty podatku, a w konsekwencji do sporu z gminą – wskazuje Wojciech Pławiak.

Dziedzictwo reformy 2025

rozszerzono katalog obiektów opodatkowanych, m.in. o hale namiotowe, obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem czy wagi samochodowe,

zmieniono zasady opodatkowania instalacji technologicznych i urządzeń technicznych.

W 2025 roku obserwowaliśmy coraz bardziej profiskalne podejście gmin. Dlatego deklaracja na 2026 r. musi uwzględniać nie tylko przepisy, ale też interpretacje i pierwsze linie sporów, jakie wykształciły się w 2025 r. – dodaje Pławiak.

Kluczowe ryzyka dla firm

Co zrobić przed 31 stycznia?

Dobrze przygotowana deklaracja na 2026 r. to dziś element zarządzania ryzykiem podatkowym. Brak przeglądu po reformie 2025 r. oznacza, że ryzyko tylko się kumuluje – podsumowuje Wojciech Pławiak.