Sprzedajesz na Amazonie: uważaj na problemy z rozliczeniem VAT

Amazon to spółka akcyjna, która prowadzi największy na świecie sklep internetowy będący platformą sprzedażową dla kupujących i sprzedawców z całego świata. Nic dziwnego, że tak rozwinięta baza potencjalnych klientów przyciąga przedsiębiorców z branży e-commerce, jak magnes. Niestety sprzedawcy mają poważny problem z rozliczaniem podatku VAT od zrealizowanych transakcji.

Na czym polega sprzedaż na Amazonie?

Sprzedawca wystawia swoje produkty na platformie.

Następnie wysyła je do magazynów Amazona zlokalizowanych na terytorium Polski lub innego państwa.

Towary sprzedawcy pozostają w magazynach do czasu ich zakupu przez zainteresowanych klientów.

W tym momencie aktualizuje się obowiązek Amazona do wysyłki towaru na adres podany przez kupującego.

W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów po stronie kupującego Amazon bierze na siebie obsługę klienta (w tym procedurę zwrotu produktu).

Jak jest opodatkowana sprzedaż na Amazon, a jak być powinna?

Wysyłka towarów do magazynów w Polsce

Jak uniknąć wyższej stawki podatku przy wysyłce towarów za granicę?

Dlaczego sprzedawcy tracą na wyższym podatku VAT?

Głównymi stronami transakcji realizowanych przez platformę Amazon wbrew pozorom nie są sprzedawca i klient, ale sprzedawca i Amazon. W uproszczeniu współpraca odbywa się według następującego schematu:Sprzedaż produktów na Amazonie stanowi dla sprzedawców znaczne ułatwienie, jeśli myślą o wyjściu ze swoją ofertą poza granice kraju. Takie rozwiązanie eliminuje problem tworzenia struktur sklepu za granicą, jego promocji, generowania klientów i zyskania wiarygodności w ich oczach, a także problemy logistyczne związane z wysyłką towarów oraz obsługą klienta i zwrotów.Na gruncie przepisów podatkowych korzystanie z usług giganta e-commerce , jakim jest Amazon, nie powinno generować żadnych problemów. Skoro formalnym kontrahentem polskich przedsiębiorców jest oddział Amazona zlokalizowany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, wysłanie produktów do jej magazynów powinno zostać uznane za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. A co za tym idzie, takie transakcje teoretycznie powinny zostać opodatkowane zerową stawką podatku od towarów i usług, ponieważ obowiązek odprowadzenia jego kwoty spoczywa na nabywcy, czyli w tym przypadku na spółce Amazon.Rozliczenie kwoty należnego podatku odbywa się na podstawie wystawionej przez Amazon faktury. Ta z kolei zawiera takie informacje, jak: cena euro produktu, zerowa stawka podatku VAT oraz numer identyfikacji podatkowej nadany na terytorium Polski.W związku z powyższym podanie na fakturze dwóch numerów identyfikacji podatkowej nadanych w tym samym państwie (w tym przypadku w Polsce) będzie skutkowało uznaniem transakcji za zwykłą dostawę krajową oraz obciążeniem jej podatkiem VAT w wysokości 23%.Co, jeśli przedsiębiorca postanowi wysłać towary do magazynu zlokalizowanego w Polsce? W tym przypadku istnieją dwa scenariusze.Według pierwszego z nich Amazon wystawi fakturę, na której widnieć będzie numer identyfikacji podatkowej nadany w Polsce. Wówczas sytuacja prezentuje się analogicznie jak w przypadku wysyłki towarów za granicę, tj. na fakturze będą widniały dwa numery nadane na terytorium tego samego państwa (w tym przypadku Polski).Według drugiego scenariusza Amazon wystawi fakturę z numerem identyfikacji podatkowej nadanym na terytorium Niemiec – siedziby spółki. Wówczas przedsiębiorca dokonujący transakcji będzie mógł skorzystać z zerowej stawki podatku VAT.Firmy próbujące swoich sił w sprzedaży za pośrednictwem Amazona nie powinny rezygnować z walki o niższą stawkę opodatkowania ich transakcji. W tym przypadku istnieją dwa rozwiązania.Po pierwsze sprzedawcy mogą próbować porozumieć się z konsultantami Amazona, aby przekonać ich do podania zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej koncernu. W praktyce nie jest to jednak takie proste, wymaga cierpliwości oraz stalowych nerwów. Ostateczne rozwiązanie nie jest pewne i zależy od nastawienia pracowników koncernu. Poza tym przekonanie ich do zamieszczenia zagranicznego numeru identyfikacji na fakturze nie oznacza automatycznie, że zostanie naniesiony także na przyszłe faktury.Po drugie w przypadku ewentualnego sporu z fiskusem warto spróbować wytłumaczyć istotę problemu oraz zasygnalizować, że umieszczenie na fakturze niewłaściwego numeru identyfikacji podatkowej stanowi wyłącznie błąd formalny. W tym przypadku należy zaznaczyć, że sprzedawca dopełnił pozostałych warunków o charakterze materialnym, w tym ten najważniejszy, czyli dostawę towaru za granicę. Pomocne może okazać się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 15 września 2016 r., sygn. akt C-518/14), w którym sąd potwierdził, że błędy formalne (np. w postaci braku NIP-u na fakturze) są mniej istotne niż spełnienie pozostałych warunków o charakterze materialnym.Sprzedawcy mogą także ubiegać się o zmianę charakteru współpracy z Amazonem, tj. przekształcenia z nabywania towarów przez koncern na jedynie ich udostępnianie w swoich magazynach. W takim wypadku sprzedaż będzie rozliczana w kraju aż do wyczerpania obowiązującego limitu wartości sprzedanych towarów. Ponadto sprzedawcy mogą dokonać transakcji z Amazonem już po przewiezieniu towaru za granicę. To wymaga jednak od nich rejestracji jako podatnik VAT w danym państwie.Rozliczanie transakcji sprzedaży na podstawie wyższej stawki VAT oznacza dla sprzedawców poważne ograniczenie możliwości zwiększania atrakcyjności swojej oferty poprzez konkurowanie ceną. Wyższy podatek wiąże się ze znacznym zmniejszeniem opłacalności podejmowania takich działań. W konsekwencji może okazać się, że wyjście z ofertą produktową poza granice kraju przestaje prezentować się lukratywnie.