Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Dla zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 4 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Dla udokumentowania takiej dostawy podatnik może także posiadać inne dowody w formie dokumentów, o których mowa w Ordynacji podatkowej. Muszą one łącznie potwierdzać fakt wywiezienia z terytorium kraju i dostarczenia towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2021 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.294.2021.2.JK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com WDT: jakie dowody wywozu musi mieć sprzedawca? Ustawa o VAT wskazuje, w jaki sposób winna być udokumentowana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, aby sprzedawca mógł zastosować do niej preferencyjną stawkę podatku. Dokumenty te różnią się w zależności od konkretnego przypadku. Podatnik nie musi przy tym posiadać wszystkich dowodów wskazanych przez ustawę, a dodatkowo może posiłkować się także innymi.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na rzecz kontrahentów unijnych. Część takich klientów (zarejestrowanych do transakcji wewnątrzwspólnotowych w innych krajach UE) kupuje towar w siedzibie wnioskodawcy, płacąc za niego gotówką i oświadczając, że będzie on wywieziony na teren UE do siedziby ich przedsiębiorstwa.W takich przypadkach na wywóz towaru wnioskodawca posiada jedynie fakturę i oświadczenie nabywcy, że ten towar wywiezie. Oświadczenie takie zawiera:• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru oraz nabywcy tych towarów,• adres, pod który są przewożone towary,• określenie towarów i ich ilość,• potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju,• nr rejestracyjny środka transportu,• oświadczenie będzie podpisane przez nabywcę towaru.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: