Amortyzacja w firmie kupionego mieszkania

Zastosowanie 10% stawki amortyzacji nieruchomości – środka trwałego, uzależnione jest od nabycia używanego środka trwałego, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (właścicieli) przez wymagany okres 60 miesięcy – wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.07.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.245.2019.2.AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mizar_21984 - Fotolia.com Używane mieszkanie szybciej zamortyzujesz Używane mieszkania służące działalności gospodarczej można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. Roczna stawka amortyzacji może wynieść nawet 10%. Aby jednak była ona możliwa, mieszkanie winno być używane przed zakupem przez poprzednich właścicieli przez co najmniej 60 miesięcy.

W 2010 r. wnioskodawca http://www.podatki.egospodarka.pl/151579,Ulga-mieszkaniowa-zakup-mieszkania-moze-wyprzedzic-sprzedaz,1,69,1.html kupił mieszkanie>, które zaspokajało jego cele mieszkaniowe . W październiku 2016 r. mieszkanie to wynajął w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a od stycznia 2018 r. wprowadził je do ewidencji środków trwałych swojej firmy, jako ujawniony środek trwały.Przed wprowadzeniem lokalu do środków trwałych wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Nadto zainteresowany wyjaśnił, że mieszkanie kupił na rynku wtórnym, a poprzedni właściciel wykorzystywał je ponad 60 miesięcy. Wnioskodawca zadał pytanie, czy może przyjąć 10% stawkę amortyzacji mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów