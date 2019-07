Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

Co do zasady sprzedaż niezabudowanego gruntu, innego niż budowlany, podlega zwolnieniu z VAT. Przykładowo więc w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku przeznaczenia go w decyzji o warunkach zabudowy lub nieprzeznaczenia terenów pod zabudowę, zastosować należy zwolnienie z podatku VAT. Jest to zwolnienie obligatoryjne i nabywca takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Budynki „rozebrane”

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego? Sprzedaż gruntów budowlanych w VAT podlega opodatkowaniu podstawową stawką tego podatku. Sprzedaż innych gruntów jest natomiast z VAT zwolniona. Sytuacja się komplikuje, gdy na gruncie znajdują się zabudowania – w tym także przeznaczone jedynie do rozbiórki. Trudno w takim przypadku określić, czy wówczas zbywany jest grunt zabudowany czy niezabudowany.

Dostawa terenów budowlanych

W trakcie rozbiórki budynków

Pozwolenie na rozbiórkę

Podsumowanie