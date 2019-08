Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie

Kolejny projekt zmian w VAT zakłada, że jeszcze w listopadzie 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające obowiązkową podzieloną płatność na wybrane transakcje. Ten, kto się do nowych obowiązków nie dostosuje, będzie musiał liczyć się z istotnymi karami finansowymi. Tyczy się to nie tylko nabywców, ale i dostawców.

Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usługi objęte obowiązkowym split payment, będzie musiała zawierać adnotację: mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy split payment obejmie transakcje dotyczące towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dokumentowanych fakturami, w których wartość sprzedaży brutto będzie przekraczać 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Projektodawcy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy podkreślają przy tym, że obowiązek uregulowania należności w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Może natomiast zdarzyć się sytuacja, że faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 1000 zł netto + 230 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230 zł. Nie wyklucza to jednak możliwości uregulowania w podzielonej płatności całej należności z takiej faktury.

Mowa tutaj o rządowym projekcie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Znalazł się w niej m.in. załącznik nr 15, który zawiera wykaz towarów i usług, do których ma być stosowany obowiązkowo mechanizm podzielonej płatności. Załącznik ten liczy aż 150 pozycji. Są to głównie towary i usługi rozliczane obecnie na zasadach odwrotnego obciążenia (czyli stal, elektronika, złom czy usługi budowlane). Nowością jest objęcie tym mechanizmem sprzedaży części do samochodów czy węgla, maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części i akcesoriów oraz urządzeń elektrycznych i ich części czy akcesoriów.O obowiązku zapłaty w ramach podzielonej płatności nabywcę będzie musiał zawiadomić sprzedawca. W jaki sposób? – poprzez odpowiednią adnotację na fakturze.Sprzedawca, który zapomni taki zwrot zawrzeć na fakturze, będzie karany przez fiskusa.Innymi słowy, ten kto na fakturze nie zawrze informacji o obowiązkowym zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, musi liczyć się z zapłatą dodatkowej sankcji w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze (ale tylko od towarów i usług, do których mechanizm ten winien być zastosowanie – gdyby znalazły się na niej także inne pozycje).Ustawodawca nie oszczędził też nabywców towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, którzy nie dokonają zapłaty w ramach podzielonej płatności. Dla nich sankcja będzie taka sama.Należy też pamiętać, że obowiązek zapłaty w powyższy sposób nie będzie uzależniony od tego, czy wystawca faktury zawrze na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”. Zatem nawet jeżeli sprzedawca nie dopełni tego obowiązku i nie oznaczy prawidłowo takiej faktury, nabywca i tak ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi w mechanizmie podzielonej płatności. Gdy tego nie zrobi, zapłaci sankcję.