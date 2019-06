Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

Już niebawem podzielona płatność w podatku VAT może stać się obowiązkowa a nie dobrowolna (jak ma to miejsce obecnie). Warto zatem wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach nietypowych, gdy nie wszystko przebiega tak, jak ustawodawca by sobie tego życzył. Przepisy o split payment obowiązują już prawie od roku. Mamy zatem interpretacje wyjaśniające niektóre wątpliwości.

Zaliczka przy podzielonej płatności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.639.2018.1.RS wyjaśnił, że „(…) mechanizm podzielonej płatności może być stosowany, o czym stanowi art. 108a ust. 1 ustawy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki dotyczące transakcji:

• dokonywana jest pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług,

• udokumentowana jest fakturą.



Zatem w sytuacji udokumentowania transakcji inaczej niż fakturą nie jest możliwe zastosowanie powyższego mechanizmu.



Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Miasto reguluje zaliczki na podstawie otrzymanych od komorników „wezwań do uiszczenia zaliczki” a nie faktur, nie może przy dokonywaniu płatności kwoty należności stosować mechanizmu podzielonej płatności, gdyż nie są spełnione wszystkie warunki określone w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (…)”

Zapłata całej kwoty faktury na rachunek VAT

Zapłata z rachunku VAT faktury w całości bądź większej części niż sam podatek jest wprawdzie nieprawidłowo, niemniej w takim przypadku trudno mówić, że zobowiązanie nie zostało uregulowane. Nadto zapłata z rachunku VAT podatku wynikającego z deklaracji przed czasem uprawnia do skorzystania ze skonta. O powyższym warto pamiętać. Wkrótce bowiem split payment będzie stosowane szerzej niż dotychczas.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2018 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.487.2018.2.JP wskazał, że w takim przypadku komunikat przelewu jest wypełniony nieprawidłowo. „(…) Jednak pomimo błędnie wypełnionego komunikatu przelewu i wpłacenia na rachunek VAT kontrahenta całej należności wynikającej z ww. faktury brak podstaw aby uznać, że ta należność nie została uregulowana.(…)”

Skonto VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW wyjaśnił, że podatnik może obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku o kwotę wyliczoną według wzoru określonego w tym przepisie, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku



(…) organ zgadza się ze Spółką, iż w sytuacji dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty tego podatku, będzie ona – co do zasady - uprawniona do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług o kwotę wyliczoną we wzoru, określonego w art. 108d ust. 1 ustawy. Jednakże nie można zaaprobować stwierdzenia Spółki, iż bez wpływu na powyższe uprawnienie pozostaje okoliczność, że deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług będzie składana w późniejszym terminie niż wpłata podatku, jak również fakt uiszczenia podatku w częściach albo w kwocie wyższej niż kwota zobowiązania.



Treść art. 108d wskazuje bowiem, że dla potrzeb ustalenia - na podstawie ww. wzoru - kwoty zmniejszającej wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy uwzględnić m.in. „kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania”. Powyższe oznacza, że kwota zobowiązania podatkowego w „pierwotnej” wysokości (przed jej obniżeniem o skonto) musi wynikać z deklaracji (z wypełnioną poz. 67) złożonej za dany okres rozliczeniowy przed ustawowym terminem do jej złożenia. Wbrew opinii Spółki, zapłacona w terminie wcześniejszym kwota zobowiązania nie może być „przybliżoną kwotą wynikającą z ksiąg podatkowych Spółki”. Jednocześnie regulacja zawarta w art. 108d ustawy wyklucza prawo do obniżenia kwoty zobowiązania przy częściowej zapłacie podatku.(…)”

