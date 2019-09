Wyposażenie firmy z dotacji w kosztach podatkowych?

Wydatki na zakup składników majątku, których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, poniesione ze środków uzyskanych z Funduszu Pracy na otwarcie firmy, można zaliczyć do kosztów podatkowych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.315.2019.1.PS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Dotacja nie przeszkadza rozliczeniu kosztów Organy podatkowe potwierdzają: nieważne z czyich pieniędzy zakupy zostały sfinansowane – jeżeli tylko stanowią one wyposażenie, można je zaliczyć w ciężar kosztów firmy. Jest tak także w przypadku otrzymanej dotacji na otwarcie firmy, przychód z tytułu której jest zwolniony z podatku dochodowego.

Wnioskodawca otrzymał dotację na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 23.000 zł. Pieniądze te przeznaczył na zakup wyposażenia, tj. komputera i samochodu osobowego , monitory itp.. Wartość poszczególnych składników majątku nie przekraczała 10.000 zł. Nie zostały w związku z tym one zaliczone do środków trwałych Na potrzeby podatku dochodowego wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest też czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany zadał pytanie, czy tak zakupione wyposażenie firmy może być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalnosci? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów