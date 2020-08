Niskocenne składniki majątku z dotacji stanowią koszty podatkowe

Sfinansowanie zakupu wyposażenia i innych wydatków firmowych, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, ze środków przyznanych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.08.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.447.2020.1.KR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Zakup wyposażenia firmy stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli tylko zakupy takie spełniają ustawową definicję kosztu (a więc służą uzyskiwaniu przychodu bądź jego zabezpieczeniu w tym źródle). Na takie rozliczenie nie wpływa nawet fakt ich sfinansowania z dotacji, która jest zwolniona z podatku dochodowego.

Wnioskodawczyni otrzymała z Funduszu Pracy dotację na otwarcie działalności gospodarczej . Przyznane środki przeznaczy m.in. na zakup następujących rzeczy: lampa plenerowa (3130 zł), nadajnik do lampy błyskowej (310 zł), obiektyw (2899 zł), aparat fotograficzny (3199 zł), softbox (429 zł), statyw oświetleniowy (86,33 zł), komputer stacjonarny (2000 zł, wkład własny 3365,02 zł), stojak na tła (100 zł), tła fotograficzne (1253,46 zł), filtr do obiektywu (267 zł), regały (598 zł), akcesoria do sesji fotograficznych (1305 zł), softbox reporterski plenerowy (188,33 zł).Wymienione wyżej nie zostaną zaliczone do środków trwałych . Będą one stanowiły elementy wyposażenia oraz materiały pomocnicze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów, w celu realizowania prowadzonej działalności fotograficznej.Otrzymane dofinansowanie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy zakupy te może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu prowadzonej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów