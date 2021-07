Zakupy z bezzwrotnej pożyczki z urzędu pracy w kosztach podatkowych

Wydatki sfinansowane z bezzwrotnych pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.06.2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.346.2021.2.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Otrzymałeś z Funduszu Pracy, w ramach tarcz antykryzysowych 7.0 i 8.0 bezzwrotne pożyczki w wysokości 5.000 zł na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej? Pożyczki te nie stanowią przychodu podatkowego w myśl PIT, ale wydatki z nich sfinansowane zaliczysz do kosztów uzyskania przychodu.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych , jest mikroprzedsiębiorcą. W związku ze stanem pandemii w kraju skorzystał on z pomocy w ramach tzw. branżowych tarcz antykryzysowych 7.0 i 8.0. Pomoc ta to otrzymanie:• bezzwrotnej dotacji z powiatowego urzędu pracy, pochodzącej ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 000 zł, na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152),• bezzwrotnej dotacji z powiatowego urzędu pracy, pochodzącej ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 000 zł, na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371).Dotacje zostały wypłacone ze środków Funduszu Pracy i są one bezzwrotne pod warunkiem utrzymania firmy przez 3 miesiące od dnia ich udzielenia. Warunki te wnioskodawca spełni. Otrzymane dotacje nie stanowią przychodu podatkowego. Uzyskane pieniądze zostały wydane na bieżące potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (zakupy towarów, opakowań, materiałów, usług zewnętrznych, ubezpieczeń, opłat bankowych itp.). Wszystkie wydatki miały związek z uzyskaniem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychód z działalności gospodarczej.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatki sfinansowane ze środków dotacji, otrzymanej na mocy art. 15 zzeustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm), stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PDOF, a tym samym podlegają księgowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wpływając na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów