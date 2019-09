Parking to budowla, jego sprzedaż jest zwolniona z VAT

Wyasfaltowany parking należy zaliczyć do budowli. W związku z czym, gdy dojdzie do jego pierwszego zasiedlenia, późniejsza sprzedaż jest zwolniona z VAT - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.434.2019.1.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. ILYA AKINSHIN - Fotolia.com Sprzedaż parkingu dla samochodów osobowych w podatku VAT Zbycie budynków bądź budowli, których nastąpiło pierwsze zasiedlenie, co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. W myśl przepisów prawa budowlanego natomiast budowlą jest m.in. utwardzony parking. W efekcie sprzedaż takiego parkingu wraz z gruntem również może być zwolniona z podatku VAT.

Wnioskodawca, w drodze egzekucji nabył nieruchomość – teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniowo-usługową, na którym znajdował się i jest nadal parking dla samochodów osobowych . Nabycie nie było opodatkowane VAT-em. Teren jest utwardzony nawierzchnią asfaltową i częściowo płytami chodnikowymi oraz ogrodzony płotem na słupkach drewnianych z siatką metalową.Parking na nieruchomości był prowadzony w dacie licytacji i tak jest do chwili obecnej. W 2016 r. wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy parkingu – z tego tytułu co miesiąc wystawia fakturę. Nie ponosił też nakładów na tę nieruchomość. Obecnie zamierza ją sprzedać.Zadano pytanie, czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów