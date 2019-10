Umowa leasingu z zagranicy w podatku u źródła

Leasing samolotu: można uniknąć podatku u źródła

Zagraniczny leasing jest podatkowo traktowany jako prawo do użytkowania urządzenia, w tym środka transportu. W rezultacie podlega on opodatkowaniu podatkiem u źródła. Leasingobiorca może tutaj jednak stosować postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które takie należności zaliczają do przychodów przedsiębiorstwa. To oznacza, że w Polsce od nich podatku nie ma.