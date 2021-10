Usługi pośrednictwa w sprzedaży niekiedy bez podatku u źródła

Podatek u źródła: wynagrodzenie pośrednika bez dodatkowej daniny?

Przetwarzanie danych, badanie rynku, usługi reklamy - to tylko przykłady świadczeń, które są objęte podatkiem u źródła w myśl polskiej ustawy o CIT. Jeżeli pośrednik w sprzedaży takowych nie będzie wykonywał w ramach zawartego zlecenia, to wypłacane mu wynagrodzenie za pośrednictwo tym podatkiem nie będzie objęte, a co za tym idzie, nie wystąpi obowiązek jego poboru czy posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej.