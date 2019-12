Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

Sprawę rozstrzygnął już TSUE, i to lata temu. Brak rejestracji kontrahenta jako podatnika VAT czynnego nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku z faktur przez niego wystawionych. Najwyraźniej jednak autorytet TSUE nie przekonuje urzędników KAS.

Większe możliwości KAS

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Brak rejestracji sprzedawcy to jeszcze nie powód do wyrzucania VAT Przyczyn wyrejestrowania podatnika albo jego niezarejestrowania jako czynnego VAT-owca może być wiele. W części przypadków sam zainteresowany o tym, że nie jest już podatnikiem czynnym, dowiaduje się dopiero po fakcie. Z drugiej strony organy podatkowe chętnie korespondują z nabywcami takich podatników delikatnie wskazując, aby skorygować VAT naliczony.

Legalne czy bezprawne?

Innymi słowy, pismo jest sporządzone bardzo zachowawczo. Brak jest wezwania do natychmiastowej korekty, brak pouczenia o grożącej – na wypadek niezastosowania się – karze. Jedynie „informacja”.

Wszystkie stanowiska przeciw

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 października 2017 r. MF stanęło na stanowisku, że brak rejestracji jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego 2 . Stanowisko to zostało podtrzymane w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28 lutego 2018 r.3

Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że działania organów skarbowych w opisywanych sytuacjach stanowią nadużycie prawa. Niestety, trudno jest podnieść zarzut bezpośredniego działania na szkodę podatnika lub naruszenia prawa – ze względu na nietypową formę, pozbawioną elementów wezwania – pomimo tego, że nikt nie ma wątpliwości, jaki jest rzeczywisty cel tego „miękko oddziałującego” pisma.

Wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 r. C-438/09 Dankowski DPP8.054.10.2017.WCX zapytanie nr 6970 w sprawie odliczania podatku od towaru i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Czynni podatnicy VAT przyjmują i wystawiają znaczną liczbę faktur. Pomiędzy nimi może zdarzyć się faktura, którą wystawił kontrahent niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wynika to z różnych powodów, czasami zbyt długiego oczekiwania na proces rejestracji, a czasami nawet wystawiający fakturę przedsiębiorca sam nie wie, że został właśnie wykreślony z rejestru bez zawiadomienia. Ze względu na praktykę polskich organów podatkowych, odmawiających w tej sytuacji prawa do odliczenia VAT , sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który już w 2010 r. orzekł, że:. Powyższe orzeczenie – zdawałoby się – rozstrzyga sprawę w sposób niebudzący wątpliwości. Niestety, praktyka urzędów okazuje się zupełnie inna.Temat powrócił obecnie ze zwiększoną siłą ze względu na dwie istotne zmiany w przepisach.z nich dotyczyła dodania w art. 96 ustawy o VAT ustępu 9a, znacznie rozszerzającego możliwości wykreślenia przedsiębiorców z rejestru czynnych podatników VAT. Co istotne, organy skarbowe interpretowały przepis w taki sposób, że do dokonania wykreślenia nie było potrzebne wydanie decyzji. A zatem podatnik wykreślony w praktyce dowiadywał się o tym na podstawie zawiadomienia (doręczanego kilka lub kilkanaście dni po fakcie) albo od swoich zaskoczonych kontrahentów.Ponadto, od dnia 1 września 2019 r. wykreślenie z rejestru stało się znacznie łatwiejsze wobec podatników rozliczających się kwartalnie;(co w praktyce może skutkować wykreśleniem przy przekroczeniu terminu do jej złożenia).zmiana w przepisach to objęcie od połowy 2018 r. niemal wszystkich podatników VAT obowiązkiem składania JPK . Wskutek tego organy podatkowe w ciągu zaledwie miesiąca uzyskują wiedzę o tym, z kim podatnik dokonywał transakcji. Wprawdzie JPK wysyłamy do Ministra Finansów, ale zgodnie z art. 82 § 2d O.p., są one udostępniane:Czyli wysłany w teorii do Warszawy JPK bardzo szybko trafia do komputera pracownika najbliższego US.Efektem przekazania danych w formie elektronicznej jest ich szybka – bo automatyczna – weryfikacja. Wspomniany przed chwilą urzędnik dostaje informację: ten przedsiębiorca zapłacił za fakturę, wystawioną przez kontrahenta niezarejestrowanego do VAT. A wtedy pracownik US reaguje, kontaktując się telefonicznie z przedsiębiorcą, lub wysyłając do niego pismo.Co do kontaktu telefonicznego, przepisy są jasne. Zgodnie z art. 126 O.p.:Wezwania telefoniczne – zgodnie ze „Standardami dotyczącymi wyjaśnień i wezwań” - powinny być wykorzystywane w sprawach niewymagających wyjaśnień na piśmie, w sytuacji drobnych błędów, niewpływających na wysokość zobowiązania podatkowego. Tymczasem w przedmiotowej sprawie kontakt urzędnika obejmuje informację, zgodnie z którą przedsiębiorca powinien usunąć z ewidencji faktury, dające mu prawo do odliczenia kilku lub kilkunastu tysięcy złotych podatku. Ocena zatem legalności tego rozwiązania – odnosząc się jedynie do samej formy kontaktu – jest oczywista. Takie działanie nie powinno mieć miejsca.Z kolei pismo z Urzędu przybiera formę jeszcze ciekawszą. Celowo w poprzednim akapicie nie pojawiło się słowo „wezwanie”, bowiem organ wcale nie wzywa.Dalej wskazuje jeszcze, że podatnik chcący skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego , powinien udokumentować je fakturami:Przyczyny mogą być dwie. Po pierwsze, o ile fakt niezarejestrowania kontrahenta jest bezdyskusyjny, to informacja na temat „ustawowych wymagań” dotyczących wystawcy faktury nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wymaga rejestracji, ale tylko od podatnika odliczającego VAT, a nie od kontrahenta wystawiającego fakturę. Z kolei art. 88 ust. 3a ustawy o VAT wskazuje zamknięty katalog wyjątkowych przesłanek, w których można pozbawić podatnika prawa do odliczenia.Organ nie może się więc powołać na przepis prawa, zgodnie z którym w celu dokonania odliczenia podmiot wystawiający fakturę musi być zarejestrowany jako podatnik czynny,Wezwanie takie, pozbawione podstawy prawnej, byłoby dotknięte brakiem formalnym. Po drugie, wezwanie do zachowania niezgodnego z przepisami prawa stanowiłoby rażące naruszenie prawa. A jako takie mogłoby już skutkować odpowiedzialnością majątkową urzędnika. Stąd enigmatyczna forma pisma, która notabene sama w sobie nie jest przewidziana przepisami O.p. (nie jest decyzją, postanowieniem ani wezwaniem).Czym właściwie jest cytowane pismo, wyjaśnił ten sam organ, wezwany do podania podstawy prawnej swoich działań. Otóż zdaniem Naczelnika US, było ono: „pismem informacyjnym w ramach miękkiego oddziaływania behawioralnego”. Czyli organ wcale nie wzywał, wcale nie działał bezprawnie, a jedynie „miękko oddziaływał”. Niestety, skutek tego oddziaływania może być taki, że podatnik – widząc pismo z US – odda pieniądze, które należą mu się zgodnie z prawem.Powyższe działania KAS stoją w oczywistej sprzeczności nie tylko z orzecznictwem TSUE czy NSA, ale nawet… ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów.TSUE, poza wspomnianym już wyrokiem z 2010 r., podtrzymywał swoje stanowisko co do niedopuszczalności odmowy odliczenia, m.in. w wyrokach z 2017 r. czy z 2018 r. Stanowisko Trybunału przytaczano i stosowano zarówno w interpretacjach , jak i orzecznictwie sądów . Można więc powiedzieć, że KAS podejmuje działania pomimo wszelkich przeciwnych wyroków czy stanowisk.