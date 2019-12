Prywatna sprzedaż firmowego samochodu osobowego w PIT

Jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu (firmowego) samochód nie będzie stanowił składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.403.2019.2.KP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ pdoatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Czy firmowy samochód można sprzedać bez podatku? Dla PIT nie ma znaczenia, czy w ramach zawartej umowy leasingu operacyjnego samochód służył działalności gospodarczej czy też celom prywatnym. Ważne, w jakim celu nastąpił wykup takiego pojazdu z leasingu. Jeżeli bowiem wykup również nastąpił na potrzeby działalności gospodarczej, późniejsza sprzedaż będzie skutkować powstaniem przychodu z firmy. Inaczej jest w sytuacji, gdy wykup nastąpił na cele prywatne i od tego momentu samochód w działalności już nie był wykorzystywany.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Na potrzeby PIT prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów , korzysta z podatku liniowego . Jest też czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2015 r. wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy . W trakcie trwania leasingu wnioskodawca odliczał połowę VAT z faktur za leasing, a resztę zaliczał do kosztów podatkowych. Rozliczał też wydatki związane z eksploatacją samochodu. Zakończenie leasingu miało miejsce w październiku 2019 r. Wnioskodawca dokonał wykupu samochodu, za co otrzymał fakturę na dane swojej firmy. Zainteresowany nie zamierza jednak wykorzystywać samochodu po zakończeniu leasingu w prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie na potrzeby prywatne. Dlatego faktura nie została ujęta w kosztach podatkowych, ewidencji środków trwałych oraz nie odliczono z niej podatku VAT. Wnioskodawca w przyszłości zamierza sprzedać samochód po upływie co najmniej 6 miesięcy od momentu jego wykupu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż ta będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów