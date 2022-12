Leasing samochodu: uważaj na opłatę własną, aby koszty zaliczyć jeszcze do 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć w kosztach 2022 roku zakup samochodu muszą dopilnować, aby tzw. opłata własna została zaksięgowana na rachunku firmy leasingowej w grudniu. To księgowanie jest kluczowe dla określenia daty sprzedaży, która pojawi się na fakturze - wynika z przeglądu procedur rynkowych dokonanego przez Carsmile.

Ratę leasingu odliczysz w całości, ale uwaga na proporcję

Koszt finansowy związany z leasingiem operacyjnym czy wynajmem auta przedsiębiorca może odliczyć, co do zasady w całości, dotyczy to również opłaty wstępnej. Podobnie jest z kosztem ubezpieczenia AC i OC. Natomiast wydatki związane z serwisami czy zakupem opon odliczy tylko w 75% - mówi Piotr Juszczyk.

W listopadzie i grudniu przedsiębiorcy „robią koszty”

Aby odliczenie było możliwe w roku podatkowym 2022 konieczne jest, aby określona na fakturze „za opłatę własną” data sprzedaży były grudniowa. Sam dokument może być przez firmę leasingową wystawiony w styczniu, ale musi dotyczyć sprzedaży grudniowej.

Kluczowa data księgowania przelewu

Kluczowa data księgowania przelewu

4 kroki

zawarcie umowy leasingowej ( uwaga! obowiązuje forma papierowa, co wynika z obowiązujących przepisów ); zawarcie umowy poprzedzone jest oceną zdolności kredytowej leasingobiorcy; wystawienie faktury pro forma na opłatę wstępną (część firm nie wystawia pro formy); przelew środków; wystawienie faktury po zaksięgowaniu środków na rachunku firmy leasingowej;

Formalności zajmują ok. 2 tygodni

Faktura bez przelewu? To możliwe.

Jest lepiej, ale nie idealnie

800 aut „od ręki”

Według danych Carsmile, sytuacja z dostępnością aut na rynku znacząco się poprawiła. Status „dostępny od ręki" ma obecnie wg szacunków platformy ok. 160 modeli w różnych wersjach wyposażenia (w sumie ok. 800 opcji do wyboru z różnych segmentów). Taki status oznacza, że wciąż jest możliwość nie tylko zawarcia umowy zakupu w grudniu i skorzystania z odliczeń podatkowych, ale też odbioru samochodu w styczniu. To bardzo duża zmiana, jeszcze kilka miesięcy temu aut dostępnych „od ręki" na rynku nie było wcale.